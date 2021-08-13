Ще одна країна НАТО направить до Афганістану війська для евакуації посольства

Канада направить спецназ для евакуації свого посольства в Афганістані

За останні десять років в Канаду було евакуйовано 800 афганців, які допомагали збройним силам і дипломатам Канади

Канада направить підрозділи спеціального призначення в столицю Афганістану, Кабул, для проведення евакуації своїх громадян, співробітників посольства, а також тих афганців, які допомагали канадським збройним силам, повідомляє повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в Міноборони країни.

Чиновник військового міністерства не уточнив, яка кількість військовослужбовців буде направлено до Афганістану. Канадські збройні сили перебували в Афганістані з 2001 по 2014 рік. Всього через участь у військовій місії в Афганістані взяли участь 40 000 канадських військових.

За останні десять років в Канаду було евакуйовано 800 афганців, які допомагали збройним силам і дипломатам Канади. Однак, за заявами канадського уряду, в Афганістані залишаються ще дуже багато таких помічників.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати направлять війська в Кабул для допомоги в евакуації персоналу посольства.

За попередніми даними, в посольстві США залишилося близько 1400 співробітників.

Міністерство оборони Великої Британії заявило в четвер, що воно направить близько 600 військовослужбовців до Афганістану на короткострокову основу, щоб допомогти громадянам Великої Британії покинути країну.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.