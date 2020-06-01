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    Думки вголос

    Весна пройшла, а обіцяних 500 тисяч робочих місць і посадок так і немає

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Весна пройшла, а обіцяних 500 тисяч робочих місць і посадок так і немає

    Влада і надалі буде обіцяти, але не робити

    Мовою оригіналу

    Вчера был последний день весны 2020 года. Той самой весны, которая запомнилась мне пандемией, карантином и ненормально холодной погодой. Той самой весны, что принесла в нашу жизнь ограничения, новый уровень глупости украинских чиновников и велюровую справедливость. Но вот пришел последний день мая, а с ним и конец весны. А мы так и не увидели посадки или 500 000 новых рабочих мест, которые так эффектно нам пообещала власть.

    Обещать у власти получается проще, чем делать. Поэтому власть и дальше будет обещать, но не делать. Они просто не умеют иначе. Меня не радует эта ситуация, но я не могу заставить власть поумнеть или осознать ответственность перед Украиной. Поэтому, все будет идти, как идёт, но скорость событий будет нарастать по негативному сценарию. А с этой весной я прощаюсь абсолютно без жалости и сожаления.

    Как затем попрощаюсь и с этой властью. И очень хочу, чтоб следующая весна принесла Украине хорощие новости и новую власть.

    Власть компетентную, ответственную, талантливую, умную и ориентированную на интересы нашего государства и общества, а не на каких-либо олигархов или друзей президента. И что-то мне подсказывает, что так и будет.

    Потому что иначе Украине не выжить. А видосиком ситуацию не исправить. Так что прощай весна 2020 и посмотрим, что приготовило нам лето.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    влада весна
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