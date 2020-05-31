У містах США ввели комендантську годину через протести



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Поліцейський під час протестів в Лос-Анджелесі

Для придушення заворушень у кількох штатах США задіяли солдатів Національної гвардії

Влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда. До вечора суботи, 30 травня, комендантську годину ввели в Атланті, Лос-Анджелесі, Сіетлі, Чикаго, Філадельфії, Пітсбурзі, Міннеаполісі і десятках інших міст.

Протести супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Деякі демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Сполучаться про постраждалих як з боку поліцейських, так і з боку протестуючих, – повідомляє DW.

За даними CNN, влада щонайменше восьми штатів задіяли солдатів Національної гвардії або запросили їх підтримку, щоб придушити протиправні дії і протести. За інформацією агентства AP, в Філадельфії понад 10 поліцейських отримали поранення. Мер міста продовжив комендантську годину до 6 ранку понеділка. У Лос-Анджелесі поліція застосувала кийки та гумові кулі, щоб розігнати натовп. У Вашингтоні незадоволені жителі збираються і протестують біля Білого дому.

У Міннеаполісі, де почалися протести, поліція застосувала сльозогінний газ. У Теннессі 30 травня введено режим надзвичайного стану і комендантську годину, після того як протестувальники підпалили будівлю суду в Нешвіллі, столиці штату.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

За даними на вечір суботи, 30 травня, за п'ять днів поліція заарештувала близько 1400 осіб в 17 американських містах.