Влада і опозиція знову готуються купляти голоси, щоб здобути перемогу на виборах

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тільки не треба розповідати, що опоненти вибудовують ті ж самі схеми або «Путін нападе»

Мовою оригіналу

Меня не сильно удивляет то, на что идет власть, чтобы выиграть. Цена победы крайне высока. А проигрыш может оказаться для провластной команды катастрофой. Меня не сильно удивляет то, что готова делать оппозиция, для того чтобы стать властью. Для них цена победы еще выше, а проигрыш сулит еще 5 лет ожидания. И то, что я вижу это не столько попытка изменения курса страны, сколь попытка поменять команду с капитаном у штурвала. Ведь и первые и вторые у нас регулярно меняются местами и являются оппонентами лишь номинально. У них нет идеологических различий, как нет и самой идеологии. Нет внятной стратегии ориентированной на разрешение внутренних проблем и нет решений для внешних вызовов. Нет у них и абсолютной поддержки у граждан. Зато есть общее недоверие к старым политическим элитам, подкрепленное неудовлетворенным запросом на справедливость и импотентностью государственных институций.

И на фоне всего этого начинаются старые грабли. Я о скупке голосов. По-прежнему напоминаю про принцип «У отравленного древа не может быть полезных плодов». Выстраивание сеток по скупке голосов делает любую из этих сторон последователями Януковича и его модели управления. И все это происходит на годовщину пятилетия Майдана. . Это точно не оправдание длТолько не надо мне рассказывать, что оппоненты выстраивают тоже самое или «Путин нападет»я подобных действий. Использование этой модели может принести одной из сторон победу, но отбросит всю Украину назад. А без эволюционного скачка и гражданского взросления мы не можем расчитывать на каки-либо качественные изменения в Украине.

И грустные мысли посещают меня при виде всего происходящего.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»