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    Думки вголос

    Все більше українців вмирає від коронавірусу, а гроші зі спецфонду влада вже «розпиляла»

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Все більше українців вмирає від коронавірусу, а гроші зі спецфонду влада вже «розпиляла»

    Коронавірус - це не страшилка, а реальна проблема: тут «відосіки» не допоможуть

    Мовою оригіналу

    В Украине за сутки выявили 1318 человек инфицированных COVID-19. Мы быстро движемся в сторону 1500 заболевших в день. А это новые ограничения и первые проблемы. Просто такое количество больных наша медицинская система не сможет обслужить одновременно. Банально нет мощностей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Ведь пока был запас времени, то руководство Украины стоило дороги, беря деньги из спецфонда по борьбе с короновариусом, а не разворачиволо больницы и новые госпитали. Почему? Потому что деньги на дороги выделялись из спецфонда без тендеров на Прозорро и их можно тупо пилить. А больницы и госпитали им видимо не интересны.

    Кстати, заметен не только рост количества заболевших, но и рост количества умерших. Всего 76808 заболевших. Из них 1819 (+31) умерли и 42524 (+997) выздоровели.

    Ранее от коронавируса умерли 03.08 - 13, 04.08 - 20, 05.08 - 24. Есть явный рост количества смертей. И это логично объяснимо на фоне роста заболевших. Коронавирус - это не пугалка, а реальная проблема. И видосиками ее не решить.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    корупція в Україні коронавірус
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