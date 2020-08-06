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    10 областей не готові послабити карантин

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    10 областей не готові послабити карантин
    Фото: Уніан

    До списку потрапила Одеська область

    Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей.

    У порівнянні з попереднім днем зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

    • Волинська область (виявлення 16,53%);
    • Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
    • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
    • Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
    • Одеська область (динаміка 16,84%);
    • Рівненська область (виявлення 15,52%);
    • Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
    • Хмельницька область (динаміка 15,49%);
    • Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
    • Чернігівська область (виявлення 12,32%).

    Водночас зазначимо, що київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину в столиці в разі різкого сплеску коронавірусу: за минулу добу в столиці підтвердили 180 нових захворювань на коронавірус.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.

     Читайте також: Молодь і Covid-19. Історії хлопців та дівчат, яких не пощадив коронавірус 
    Міністерство охорони здоров'я медицина карантин уряд коронавірус
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