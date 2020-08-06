10 областей не готові послабити карантин
До списку потрапила Одеська область
Станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей.
У порівнянні з попереднім днем зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
- Волинська область (виявлення 16,53%);
- Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
- Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
- Одеська область (динаміка 16,84%);
- Рівненська область (виявлення 15,52%);
- Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
- Хмельницька область (динаміка 15,49%);
- Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
- Чернігівська область (виявлення 12,32%).
Водночас зазначимо, що київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину в столиці в разі різкого сплеску коронавірусу: за минулу добу в столиці підтвердили 180 нових захворювань на коронавірус.
Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.
Разом з тим у Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.
3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.
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Всього76808
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Одужали42524
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Хворіють32465
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Померли1819
У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.