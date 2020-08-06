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    На Луганщині – жодного нового хворого на Covid-19 за добу

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    За весь час досліджень в області діагноз Covid-19 лабораторно підтверджений у 136 осіб - На Луганщині – жодного нового хворого на Covid-19 за добу
    За весь час досліджень в області діагноз Covid-19 лабораторно підтверджений у 136 осіб

    Восьмеро людей повністю одужали

    У Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19. 

    Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

    «Одужали вісім осіб після лікування від Covid-19 на Луганщині. В Україні черговий антирекорд – 1318 випадків за добу. Слід зазначити, що в області на цей час нових захворілих не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за весь час досліджень в області діагноз Covid-19 лабораторно підтверджений у 136 осіб.

    «З них одужали – 114; лікується – 21 (9 – на стаціонарі; 12 – амбулаторно). Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, – 5,45 %», - йдеться у повідомленні.

    Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.

     Читайте також: Молодь і Covid-19. Історії хлопців та дівчат, яких не пощадив коронавірус 

     

    здоров'я Луганщина медицина хвороби коронавірус
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