На Луганщині – жодного нового хворого на Covid-19 за добу



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За весь час досліджень в області діагноз Covid-19 лабораторно підтверджений у 136 осіб

Восьмеро людей повністю одужали

У Луганській області впродовж доби не виявили нових хворих на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Одужали вісім осіб після лікування від Covid-19 на Луганщині. В Україні черговий антирекорд – 1318 випадків за добу. Слід зазначити, що в області на цей час нових захворілих не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час досліджень в області діагноз Covid-19 лабораторно підтверджений у 136 осіб.

«З них одужали – 114; лікується – 21 (9 – на стаціонарі; 12 – амбулаторно). Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, – 5,45 %», - йдеться у повідомленні.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197, а також у Києві - 180.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.