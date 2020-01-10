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    Думки вголос

    За всю історію ізраїльської спецслужби Шабак жоден її керівник ніколи не був в Куршавелі

    • Борислав Береза

      Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    • Розсилка
    За всю історію ізраїльської спецслужби Шабак жоден її керівник ніколи не був в Куршавелі

    Шабак - це ефективна структура, яка займається усуненням ворогів і нейтралізацією небезпек для держави Ізраїль і її громадян

    Мовою оригіналу

    Есть у меня несколько друзей, которые служат в такой израильской спецслужбе, как Шабак. Эта структура известна меньше, чем Моссад, но не менее эффективна. Шабак или, как ее еще называют Шин-Бет относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. По своей функции сравнима с ФБР. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля, который является руководителем государства.

    Операции Шабак внутри Израиля могут быть разделены на следующие три категории: против иностранцев в целом, против палестинских арабов и против граждан Израиля. Особое место в деятельности Шабак занимает предотвращения террористических актов со стороны арабского населения.

    Несколько разнообразных примеров чем занимается Шабак.

    В 1983 году Шабак разоблачила крупного советского шпиона Маркуса Клингберга, завербованного ещё во время Второй мировой войны. Клингберг передавал советской разведке материалы секретного Института в Нес-Ционе, который занимался проблемами оружия массового поражения.

    В сентябре 2002 года Служба безопасности раскрыла группу из 11 израильтян во главе с подполковником Армии обороны Израиля, которые занимались шпионажем в пользу Хезболлы. Офицер предоставлял ливанским террористам карты северной части Израиля с указанием дислокации войск, а также информацию о готовящихся операциях и маневрах вдоль северной границы страны. Взамен он получал от Хезболлы деньги и наркотики на общую сумму 100 тысяч долларов

    12 декабря 2005 года Шабак арестовала 58-летнего Джириса Джириса, бывшего главу совета населенного пункта Фасута в Галилее. Следствие полагает, что Джирис в 2004 году был завербован иранской разведкой с целью шпионажа против Израиля. В Иране надеялись на то, что Джирис сможет стать депутатом Кнессетаи получит доступ к интересной для разведки информации. Шабак растоптал эти надежды.

    В сентябре 2017 года Шабак, при взаимодействии с Цахалом, в ходе спецоперации задержало членов террористической организации ХАМАС, планировавших серию атак на израильтян и объекты в стране, в том числе и стадион «Тедди» в Иерусалиме.

    В декабре 2017 года агенство Шабак и израильские военные во время спецоперации в Рамаллахе арестовали одного из лидеров радикального палестинского исламистского движения ХАМАС Шейха Хасана Юсефа, который считается одним из основателей организации и находился в розыске.

    В 2018 году, глава Шабак Надав Аргаман сообщил, что за год спецслужбы Израиля предотвратили 400 терактов, в том числе 13 атак смертников, 8 похищений и 94 «атаки-жертвоприношения» (специальный термин службы безопасности Шабак для обозначения атак смертников с особыми мотивами). Шабак также «расстроил планы 1100 потенциальных террористов».

    19 марта 2019 года, сотрудники Шабак нашли и ликвидировали исполнителя теракта в одном из еврейских поселений на Западном берегу Иордана, унёсшего жизни двух человек.

    12 ноября 2019 года в секторе Газа сотрудники Шабак ликвидировали Бахи Абу аль-Ата, командира военного крыла «Исламского джихада» и озвучили, что это было «превентивная мера».Так Шабак называет операции, когда устраняет того или иного и отнюдь не рядового террориста, который намеревался совершить теракт или какое-либо иное действие, что в конечном итоге привело бы к гибели многих людей, если бы этот террорист осуществил свое намерение.

    Просто в Шабак считают, что следует ликвидировать главарей террористов еще до того, как они совершат очередное преступление.

    В общем, Шабак - это эффективная структура по устранению врагов и нейтрализации опасностей для государства Израиль и его граждан. И для Шабак нет таких понятий, как положение в обществе или статус преступника. Есть граждане, а есть враги. Граждан защищают, с врагами борются.

    А есть еще один интересный факт. За всю историю Шабак ни один руководитель спецслужбы никогда не был в Куршавеле. Но зато все они высокомотивированные профессионалы экстракласса. Может быть поэтому Шабак так эффективен?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ізраїль ФБР ХАМАС
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