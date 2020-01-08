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    Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США

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    Дональд Трамп заявив, що &laquo;все добре&raquo; після атаки Ірану на бази США - Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США
    Дональд Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США
    Фото: Reuters

    Трамп зазначив, що в даний момент ведеться оцінка завданих збитків

    Президент США Дональд Трамп заявив, що після атак Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану на військові об'єкти США в Іраку «все добре».

    Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!» - заявив Трамп.

    Глава США зазначив, що в даний момент ведеться оцінка завданих збитків, і пообіцяв зробити офіційну заяву вранці 9 січня.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

    Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

    Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

    Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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