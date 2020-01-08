Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США



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Дональд Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США Фото: Reuters

Трамп зазначив, що в даний момент ведеться оцінка завданих збитків

Президент США Дональд Трамп заявив, що після атак Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану на військові об'єкти США в Іраку «все добре».

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

«Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!» - заявив Трамп.

Глава США зазначив, що в даний момент ведеться оцінка завданих збитків, і пообіцяв зробити офіційну заяву вранці 9 січня.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 січня 2020 р.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.