Трамп заявив, що «все добре» після атаки Ірану на бази США

Президент США Дональд Трамп заявив, що після атак Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану на військові об'єкти США в Іраку «все добре».

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

«Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!» - заявив Трамп.

Глава США зазначив, що в даний момент ведеться оцінка завданих збитків, і пообіцяв зробити офіційну заяву вранці 9 січня.

