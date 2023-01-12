«Досягнення» ворога біля Бахмуту. Чому нервують українці
В окупантів не виходить нічого іншого, окрім як повільно витискати українські сили
На фоні останніх подій навколо Бахмуту співгромадяни вкотре можуть бачити «проблему сприйняття» у всій красі.
Психіці і мозку некомфортно від того, що ворог все ще може просуватися вперед. Особливо після наших успіхів на Харківщині і Херсонщині.
І не важливо, що наші успіхи осені 2022 більш масштабні, ніж «досягнення» ворога навколо Бахмуту.
Або те, що темпи просування ворога в рамках «наступу» навколо Бахмуту значно повільніші, ніж коли йшли бої за Попасну чи Сєвєродонецько-Лисичанську агломерацію.
Чи те, що в ворога не виходить нічого іншого, окрім як повільно витискати українські сили. Чи в ворога бракує сил і, особливо, засобів, щоб певні тактичні успіхи перетворити оперативні.
Або те, як після витискання сил оборони України із Попасної і Сєвєродонецька-Лисичанська ворог, власне, застряг біля Бахмуту на наступні півроку.
І навіть за найгіршого сценарію, якщо нас витиснуть із Бахмуту і околиць, ворога чекає нова ешелонована лінія оборони трохи західніше, яку скоріше за все так само буде гризти місяцями.
Ні. Це все мозок/психіка ігнорують. Бо воліють більше концентруватися на одному факті і лінуються бачити контекст.
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