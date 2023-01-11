ЗСУ показали точну роботу снайперів під Бахмутом (відео)
Снайпери ССО точним вогнем знищують ворога,
Українські захисники показали,як захищають від російських окупантів фортецю Бахмут. Віськові оприлюднили відео,як снайпери ЗСУ точними пострілами знищують загарбників.
«Як відомо, противник під Бахмутом безперестанку намагається наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень, і вночі. Втім, снайпери ССО точним вогнем знищують ворога, якому не допомагають ні темрява, ні спроби сховатися», – йдеться в коментарі до відео.
На оприлюднених кадрах відображена неймовірно точна робота українських снайперів.
Нагадаємо, радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут – Соледар у Донецькій області.
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