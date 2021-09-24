Розстріл авто Шефіра. Українці в Україні за політику не вбивають, виключно за гроші

Неможливо стріляти по рухомому об'єкту і бути впевненим, куди влучиш, а куди ні

Треба ж і мені побути в шановному товаристві диванних експертів із замаху на Шефіра.

Якихось сенсаційних подробиць, не обсмоктаних раніше, звісно, не повідомлю. Але твердо переконана в двох речах:

1. Як би комусь не хотілося, це не інсценування. Це спроба вбивства (як менш реальний варіант - спроба вбити водія і викрасти пасажира).

Усі «підозрілі» збіги, на кшталт того, що водій - професійний каскадер, а стріляли «спеціально» в ті місця, це машина нібито була менш вразливою – перепрошую, але це фігня. Людський фактор сильніший за будь-які розрахунки, він рулить усюди і завжди, і такі речі – «стріляти, щоб не влучити», «влучити, щоб тільки трошки подряпати» і т.д. – хороші в кіно, а в реальному житті вони не працюють, бо в реальності щось завжди йде не так.

Якщо стріляють з вогнепальної зброї, не холостими і не вгору, а в напрямку людей – значить, готові і збираються вбивати. Неможливо стріляти по рухомому об'єкту і бути впевненим, куди влучиш, а куди ні. Та й по нерухомому теж. Людина стріляє, а Бог кулі носить, і кожен стрілець це знає.

2. Українці в Україні за політику не вбивають. Виключно за гроші, зазвичай великі. Переконана, за деякий час з'ясується, що Шефір взяв у бандюків бабло під щось, і обіцяне «щось» не виконав, і гроші не повернув. Ось за це у нас вбивають, ще й як.

Джерело: блог Олени Білозерської

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