На Київщині водій збив на смерть двох пішоходів і втік з місця ДТП (фото)

Поліцейські Київщини встановили особу водія, що скоїв смертельну ДТП

У селі Мала Снітинка Фастівського району Київщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля здійснив наїзд на 21-річну дівчину та 33-річного хлопця, після чого зник з місця події. Від отриманих травм пішоходи померли на місці події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що наїзд скоїв автомобіль Dacia Logan, яким керував 21-річний місцевий мешканець.

Автомобіль, причетний до смертельної ДТП, був виявлений правоохоронцями за місцем проживання водія. Авто вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що 19 вересня внаслідок проїзду на заборонений жовтий сигнал світлофору на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідна відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen і Chevrolet. У результаті ДТП один із автомобілів виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 22-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту обом учасникам цієї ДТП.

У ніч на 24 вересня на площі Перемоги в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса відразу двох автівок.