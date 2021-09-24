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    Думки вголос

    Замах на Шефіра: непрофесійно підготовлений злочин чи частина великого сценарію?

    • Віктор Кононенко

      Ексзаступник голови СБУ

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    Таке враження, що злочинець зробив усе, щоб слідство здобуло беззаперечні докази у ході розслідування - Замах на Шефіра: непрофесійно підготовлений злочин чи частина великого сценарію?
    Таке враження, що злочинець зробив усе, щоб слідство здобуло беззаперечні докази у ході розслідування

    Мотив – «погроза президенту» також не витримує критики...

    Факти

    22.09.21 в м. Черкаси здійснено напад на місцевого кримінального авторитета Михайла Козлова.

    Кілер розстріляв його посеред білого дня в кав‘ярні, коли охорона і сотоваріщі розбіглися, побачивши зброю. Козлов помер по дорозі в лікарню.

    22.09.21 поблизу м. Києва обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, у результаті чого його водій отримав поранення ноги.

    22.09.21 президент України оголосив про залишення Генасамблеї ООН і термінове повернення в Україну через обстріл машини власного помічника.

    Думки

    Козлова хотіли вбити і вбили. Суспільству намагаються «продати», що хотіли вбити Шефіра, щоб залякати Зеленського.

    Козлова називали «бригадиром кілерів». Бажаючих його смерті було багато. Основним завданням Шефіра була комунікація, недопущення і залагодження конфліктів.

    Мотив – «погроза президенту» також не витримує критики. Погрожувати людині, яка контролює правоохоронну і судову системи, – дурниця і безглуздя.

    Артем Шевченко порівнює напад на машину з убивством Аміни Окуєвоі.

    Але тут достатньо порівняти фото. По Аміні працювала група, що збільшувало шанси убивць, і стріляли вони значно вище, на рівень голови і грудей жертв, з переду і збоку. У випадку з Шефіром лобове скло автомобіля ціле, хоча, за логікою, убивця мав стріляти саме туди.

    Пробоїн від куль в дверцятах водія здається забагато як для стрільби по об‘кту, що рухається.

    Злочинець чомусь використовував мисливські патрони, можливо саме через це кулі не прошили машину наскрізь, хоча надійніше використовувати бойові набої (мисливські деформуються і втрачають бойові можливості під час потрапляння у перешкоду).

    Крім цього, відсутність зброї на місці події та специфічний патрон є своєрідною візитівкою.

    Таке враження, що злочинець зробив усе, щоб слідство здобуло беззаперечні докази у ході розслідування.

    Згадуючи «справу Шеремета», де обвинувачення грунтується на схожості підозрюваних із записами з камер візуального спостереження, боюсь припустити що буде з тими, у кого знайдуть аналогічні набої.

    Те, що подія трапилась саме під час участі Зеленського в Генасамблеї ООН і стала частиною його виступу і поведінки, ми вже згадували.

    У будь-якому разі, що це – непрофесійно підготовлений злочин чи частина великого сценарію «цеху сценаристів», відповість час.

    І ще. Зеленський починає отримувати зворотню реакцію від власних дій по нівелюванню вертикалі влади і правоохоронної системи, руйнуванню довіри до влади. Про це свідчить реакція людей на повідомлення про обстріл автомобіля. Суспільство не вірить, вважаючи владу здатною лише на написання сценаріїв та постановку рейтингових одноденних шоу.

    Читайте також: Шпигунська історія: як Шефір міняв автомобілі та номерні знаки, але замаху не уникнув

    Джерело: блог Віктора Кононенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кримінал вбивство водій кілер Сергій Шефір
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    Замах на Шефіра: непрофесійно підготовлений злочин чи частина великого сценарію?