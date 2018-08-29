Українська дипломатія має відреагувати на тиск на ЗМІ у Білорусі

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі п’ятьом журналістам заборонили виїзд з країни. Звичайно, під надуманими приводами. Звичайно, як засіб тиску на залишки свободи, думки і мислення в нашій сусідній країні

Сталінізм, гітлеризм, деспотизм – називайте, як хочете – усі означення будуть правильними. З точки зору політичних прав та свободи слова Білорусь перетворилась на концтабір.

У Києві саме зібралися на нараду керівники всіх дипломатичних установ України – вершки української дипломатії.

Переконаний, що особливо в цей час українська дипломатія не має права проігнорувати чи обійти увагою чергове цинічне і шокуюче порушення прав людини і тиск на свободу слова в Білорусі.

Однією з форм реакції має бути відмова від політичних контактів з білоруською владою на усіх рівнях до повного відновлення «статус кво».

Сподіваюсь, що поважні збори дипломатів не стануть причиною для МЗС України не займатися зовнішньою політикою.

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