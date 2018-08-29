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    Думки вголос

    Українська дипломатія має відреагувати на тиск на ЗМІ у Білорусі

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    Українська дипломатія має відреагувати на тиск на ЗМІ у Білорусі

    У Білорусі п’ятьом журналістам заборонили виїзд з країни. Звичайно, під надуманими приводами. Звичайно, як засіб тиску на залишки свободи, думки і мислення в нашій сусідній країні

    Сталінізм, гітлеризм, деспотизм – називайте, як хочете – усі означення будуть правильними. З точки зору політичних прав та свободи слова Білорусь перетворилась на концтабір.

    У Києві саме зібралися на нараду керівники всіх дипломатичних установ України – вершки української дипломатії.

    Переконаний, що особливо в цей час українська дипломатія не має права проігнорувати чи обійти увагою чергове цинічне і шокуюче порушення прав людини і тиск на свободу слова в Білорусі.

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    Однією з форм реакції має бути відмова від політичних контактів з білоруською владою на усіх рівнях до повного відновлення «статус кво».

    Сподіваюсь, що поважні збори дипломатів не стануть причиною для МЗС України не займатися зовнішньою політикою.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    МЗС Білорусь ЗМІ дипломатія
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