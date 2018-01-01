Як проходить робота з ідентифікації загиблих та зниклих безвісти в зоні АТО

Є майже 50 родин, які отримали підтвердження ДНК-ідентифікації, але відмовляються визнати її результати і забрати тіла

Робота з ідентифікації загиблих та зниклих безвісти в зоні АТО триває. На кінець грудня 2017 року до єдиної бази даних ДНК, створеної за моєї ініціативи, було внесено 866 ДНК-профілів, виділених з 2117 фрагментів тіл, які були доставлені пошуковими експедиціями із зони бойових дій. Родини, які шукають свої рідних, зниклих в зоні проведення

Родини, які шукають свої рідних, зниклих в зоні проведення АТО, внесли до цієї ж бази 1533 своїх профілів

Є майже 50 родин, які отримали підтвердження ДНК-ідентифікації, але відмовляються визнати її результати і забрати тіла

Робота з ідентифікації загиблих та зниклих безвісти в зоні АТО триває. На кінець грудня 2017 року до єдиної бази даних ДНК, створеної за моєї ініціативи, було внесено 866 ДНК-профілів, виділених з 2117 фрагментів тіл, які були доставлені пошуковими експедиціями із зони бойових дій.

Родини, які шукають свої рідних, зниклих в зоні проведення АТО, внесли до цієї ж бази 1533 своїх профілів, щоб можна було порівняти дані та з’ясувати, чи є серед фрагментів тіл ті, кого розшукують.

На кінець грудня 2017 року встановлено 536 збігів за базою даних.

Всі родини змогли отримати підтвердження смерті свого родича та отримати фінансову допомогу від держави згідно чинного законодавства.

Які існують проблеми ДНК-ідентифікації, що потребують втручання і спільного вирішення ?

330 профілів з єдиної бази даних ДНК залишаються неідентифікованими, адже є серед них, вірогідно, є і ті, хто воювали на іншому боці. Тому звертаюся до всіх, хто розшукує своїх рідних, зниклих у зоні АТО, з пропозицією здати свій ДНК-профіль до бази даних.

Щоб здати аналіз ДНК громадянам України потрібно звернутися до будь-якого районного відділу поліції, де їм нададуть направлення на безкоштовний аналіз ДНК.

Для іноземних громадян цей аналіз буде платним і зробити його можна буде після реєстрації заяви про зниклих безвісти родичів.

Після отримання підтвердження ДНК-ідентифікації громадяни інших країн зможуть розпочати офіційну процедуру перепоховання і перевезення тіл, які сьогодні безіменними поховані на військових цвинтарях.

Сотні родичів, мешканців України, які розшукують своїх близьких і які здали свої ДНК профілі в базу даних — не отримали підтвердження ДНК ідентифікації. Це означає, що ще значна частина загиблих тіл не вивезена з непідконтрольних територій, і Мінська переговорна група має включити це питання в свій порядок денний та активізувати спільні пошукові роботи по ідентифікації.

Одночасно є майже 50 родин, які отримали підтвердження ДНК-ідентифікації, але відмовляються визнати її результати і забрати тіла. Ця ситуація потребує втручання Міжнародного Червоного Хреста, проведення додаткових роз'яснень родинам, експертиз і міжнародних консультацій для вирішення проблемної ситуації.

Повага до загиблих — з якого би боку вони не воювали — надає Україні гідну і сильну переговорну позицію і дозволяє консолідувати зусилля переговорних груп щодо припинення вогню і встановлення миру на нашій землі.

Джерело: Лівий берег

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