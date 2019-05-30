Наслідки медичної «реформи» - пряма відповідальність прем'єр-міністра Гройсмана

Володимир Гройсман

Профільний комітет Ради вкотре визнав роботу Міністерства охорони здоров’я незадовільною

Про численні порушення, які мають ознаки криміналу та прямі збитки державі на десятки мільйонів гривень у сфері охорони здоров'я України вкотре доповіли на засіданні профільного комітету представники Рахункової палати. Саме Міністерство охорони здоров'я стало одним з лідерів неефективного використання державних коштів..

У 2015 році між Україною та МБРР було підписано Угоду про позику у сумі 214,7 млн дол. США на реалізацію проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», де головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем є МОЗ України. За результатами аудиту ефективності впровадження проекту, з усіх учасників реалізації Фпроекту найнижчі показники результативності його впровадження з початку його реалізації станом на 01.10.2018 показало МОЗ України.

На рахунках зависло 157, 6 млн дол. США, тобто 73,4%. В загальному, за три з половиною років впровадження проекту держава заплатила 1,6 млн дол. за резервування невикористаних коштів позики, 1,3 млн дол.США — відсотки за користування позикою і 0,6 млн дол. США за разову комісію за відкриття.

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У рамках програми «Доступні ліки» хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу (інсулінонезалежного) та бронхіальну астму було надано право отримати безкоштовно або з доплатою за рецептом необхідні лікарські засоби.

Результатами аудиту було встановлено, що на реалізацію урядової програми «Доступні ліки» у 2017 – 2018 роках з державного бюджету було використано 1,7 млрд грн. При цьому було встановлено що, Кабінет міністрів України та МОЗ не забезпечили належного контролю за формуванням цін на лікарські засоби, що призвело до неекономного використання бюджетних коштів. В результаті свідомої службової недбалості уряду та МОЗу ризики неекономного використання бюджетних коштів у цілому сягають 154,7 млн гривень. МОЗ надало переваги лікарським засобам лише на підставі визначеної граничної гуртово-відпускної ціни без визначення терапевтичного ефекту. Як наслідок – люди не змогли отримати якісних ліків. Смертність від вищезазначених хвороб суттєво не зменшилась, а від інсультів навіть збільшилася.

Згідно з результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2017-2018 роках МОЗ України для здійснення державних закупівель за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у 2017 – 2018 роках МОЗ України для здійснення міжнародних закупівель з Державного бюджету України було виділено 11 млрд 930,4 млн грн, при цьому у 2017-2018 роках та січні-лютому 2019 року продовжувались поставки ліків, закуплених за кошти державного бюджету попередніх років: 2015 року – на суму 92,9 млн грн (4,2 % обсягу коштів, перерахованих цим організаціям), 2016 року – 3 млрд 352,4 млн грн (85 %), 2017 року – 5 млрд 047,6 млн грн (84 %) і 2018 року – лише 1 млрд 337,4 млн грн (22,6 %).

Станом на 01.02.2019 міжнародними спеціалізованими організаціями взагалі не розпочато поставки лікарських засобів, вакцин і медичних виробів за 16 із 40 напрямів закупівель (за видами захворювань) за кошти державного бюджету 2018 року, в тому числі для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та хронічний вірусний гепатит, дорослих, хворих на онкогематологічні захворювання, а також вкрай необхідних імунобіологічних препаратів для профілактики і лікування захворювань з високим рівнем смертності.

Основною причиною вищевказаного є тривалий термін попередньої оплати, встановлений рішенням Уряду.

Крім цього, наведені цифри у звіті говорять про те, що заплановані МОЗ і Мінфіном видатки для закупівлі ліків та їх розподіл не забезпечили соціальної справедливості і захисту прав громадян України на охорону здоров'я, а при плануванні видатків на 2019 рік МОЗ не враховано рівень забезпеченості потреби регіонів та підпорядкованих МОЗ установ за рахунок наявних станом на 1 січня 2019 року залишків ліків та вже замовлених за кошти 2018 року.

Найганебніше у всьому цьому, що на складах медустанов накопичилось на 6,8 млн грн ліків, термін придатності яких майже вийшов, а утилізовано МОЗом майже на 1 млн грн, і цей в той час коли хворі не маю чим лікуватися.

Про всі ці кричущі факти я повідомляла пана Гройсмана неодноразово. Я попереджала про його про невідворотні наслідки для здоров'я і життя населення країни, і для бюджету країни. Знаючи про ситуацію очільник уряду продовжував покривати всі ці свідомі злочини проти українського народу, які вчиняло МОЗ.

Комітет вкотре визнав роботу Міністерства охорони здоров’я України по всім вище зазначеним програмам і проектах незадовільною. Вкотре від профільного комітету будуть надіслані звернення щодо розслідувань про виявлені ознаки кримінальних правопорушень до відповідних правоохоронних органів. А також, відповідними листами буде проінформовано про дані факти очільника держави, адже зараз той час, коли треба терміново втручатися в ситуацію, що склалась у сфері охорони здоров'я України. Саме зараз ми ще маємо можливість запобігти неминучим наслідкам та притягнути винних до відповідальності.

Джерело: блог Ольги Богомолець

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