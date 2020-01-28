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    Думки вголос

    Які превентивні заходи має вжити уряд, щоб не допустити розповсюдження інфекції в Україні

    • Ольга Богомолець

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    <span>Станом&nbsp;</span>на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб - Які превентивні заходи має вжити уряд, щоб не допустити розповсюдження інфекції в Україні
    Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб

    МОЗ має заборонити особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс сімейного лікаря чи поліклініку

    1. Прем’єр-міністру - терміново призначити головного санітарного лікаря. Відповідального за роботу штабу та координування процесу розробки необхідних нормативних документів, щодо запобігання поширення вірусу в Україні, та імплементації цих напрацювань, в даних конкретних умовах, до реформування медичної галузі та систем протидії інфекційним захворюванням. Мають бути розроблені нормативно-правові документи, в яких будуть прописані заходи протиінфекційного захисту, розроблені інструкції та алгоритми на випадок виявлення інфікованих чи хворих в Україні.

    2. МОЗу - оприлюднити номер ГАРЯЧОІ ЛІНІЇ для всіх тих, хто нещодавно повернувся з регіонів з високим ризиком ураження.

    3. МОЗу - ЗАБОРОНИТИ особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ чи поліклініку.

    4. Начальникам ДОЗ (медичних департаментів): на випадок появи перших ознак вірусної інфекції для осіб, що прибули з зон високого ризику, створити ВИЇЗНУ БРИГАДУ для забору необхідних аналізів на дому у пацієнтів.

    5. Начальникам ДОЗ (медичних департаментів) - визначити спеціальне відділення чи інфекційну лікарню для цілодобового прийому таких пацієнтів.

    6. Головам ОДО - визначити в своїх регіонах відповідального головного санітарного лікаря, створити номери гарячих ліній для потенційних пацієнтів; визначити профільний, відповідно оснащений заклад, який буде консультувати і госпіталізувати пацієнтів при виникненні потреби.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    інфекція уряд вірус
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