Які превентивні заходи має вжити уряд, щоб не допустити розповсюдження інфекції в Україні

Ольга Богомолець Народний депутат 8 скликання

Ольга Богомолець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб

МОЗ має заборонити особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс сімейного лікаря чи поліклініку

1. Прем’єр-міністру - терміново призначити головного санітарного лікаря. Відповідального за роботу штабу та координування процесу розробки необхідних нормативних документів, щодо запобігання поширення вірусу в Україні, та імплементації цих напрацювань, в даних конкретних умовах, до реформування медичної галузі та систем протидії інфекційним захворюванням. Мають бути розроблені нормативно-правові документи, в яких будуть прописані заходи протиінфекційного захисту, розроблені інструкції та алгоритми на випадок виявлення інфікованих чи хворих в Україні.

2. МОЗу - оприлюднити номер ГАРЯЧОІ ЛІНІЇ для всіх тих, хто нещодавно повернувся з регіонів з високим ризиком ураження.

3. МОЗу - ЗАБОРОНИТИ особам, які були в зонах високого ризику інфікування на випадок захворювання, відвідувати офіс СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ чи поліклініку.

4. Начальникам ДОЗ (медичних департаментів): на випадок появи перших ознак вірусної інфекції для осіб, що прибули з зон високого ризику, створити ВИЇЗНУ БРИГАДУ для забору необхідних аналізів на дому у пацієнтів.

5. Начальникам ДОЗ (медичних департаментів) - визначити спеціальне відділення чи інфекційну лікарню для цілодобового прийому таких пацієнтів.

6. Головам ОДО - визначити в своїх регіонах відповідального головного санітарного лікаря, створити номери гарячих ліній для потенційних пацієнтів; визначити профільний, відповідно оснащений заклад, який буде консультувати і госпіталізувати пацієнтів при виникненні потреби.

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