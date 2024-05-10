Чому українські чоловіки тонуть у Тисі

Чи є у влади більш ефективні способи залучати людей до війська, окрім примусу?

У Тисі знову тіла українських чоловіків – сьогодні, вчора, позавчора...

За останні місяці вже 28, а скільки ще не виловили?

Чи доцільно кепкувати з їхньої смерті, називати загиблих ухилянтами, боягузами?

Ситуація невтішна: у суспільстві панує страх – перед війною, перед смертю, каліцтвом. Страх настільки ірраціональний, що змушує тікати з ризиком для життя. Страх штовхає на смертельний ризик. Страх, з яким можна і потрібно боротися на державному рівні.

У природі існує три види реакції на стрес: «бий», «біжи», «завмри». Ті, хто звик битися з загрозою, з перших днів вирушили на війну добровольцями – і на них, великою частиною, досі тримається фронт. Лишилися або ті, хто біжить – іноді, як бачимо, із сумними наслідками, або ті, хто «завмер», намагається жити звичним життям, удає, що нічого не відбувається.

Патерни реакції на стрес закладаються генетично, але ми можемо змінити відношення до стресу під час виховання, навчання, тренування.

Чия це справа, окрім родини? Якщо узагальнити – то держави. Саме вона виховує своїх громадян, мотивує їх, тренує потенційних захисників Батьківщини. Тобто повинна це робити – але в нашому випадку, судячи з усього, держава від цього процесу самоусунулася.

Як краще пояснити людям, що служба у ЗСУ – це не вирок, не квиток в один кінець?

Як створити ефективну альтернативу службі для тих, хто не підходить за станом здоров’я, або має цінні навички, які допоможуть нашій армії у тилу?

Чи є у влади більш ефективні способи залучати людей до війська, окрім примусу? Є. Це територіальна оборона, з якою всі роки від її заснування борються у різних форматах можновладці.

Територіальна оборона – це перший крок до усвідомлення необхідності захищати себе і свій дім. Це перші навички і перші тренування. Це поряд з домом і поряд з родиною. І після етапу адаптації – лише тоді тих, хто готовий продовжувати захист, вже далі від дому потрібно навчати і залучати до наступних кроків.

Але поки влада думає, що робити з теробороною і мобілізацією – прикордонники щодня затримують до десяти утікачів. А скільки не затримують?