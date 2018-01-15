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    Думки вголос

    Казка про «народну республіку» на Донбасі обертається на тоталітарний жах

    Біжіть з ОРДЛО, поки ще не пізно. У майбутньому вас остаточно позбавлять документів і прав
    Мовою оригіналу События в ЛДНР продолжают развиваться по предсказуемому сценарию. Людей, проживающих на подконтрольной боевикам территории, все больше отгораживают от внешнего мира. В начале 2018 года им преподнесли сразу два новых «подарка» — лишили нормальной мобильной связи, а также запретили тысячам жителей ОРДЛО выезжать на
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:13
    • Розсилка
    На ОРДЛО поступово опускається залізна завіса
    На ОРДЛО поступово опускається залізна завіса

    Біжіть з ОРДЛО, поки ще не пізно. У майбутньому вас остаточно позбавлять документів і прав

    Мовою оригіналу

    События в ЛДНР продолжают развиваться по предсказуемому сценарию. Людей, проживающих на подконтрольной боевикам территории, все больше отгораживают от внешнего мира. В начале 2018 года им преподнесли сразу два новых «подарка» — лишили нормальной мобильной связи, а также запретили тысячам жителей ОРДЛО выезжать на территорию, подконтрольную Украине.

    Сегодня на сайте «МГБ ДНР» появилась информация о том, что работникам так называемой «государственной сферы ДНР» отныне запрещено бывать в Украине. Захарченко издал соответствующий указ еще 15 декабря 2017 года, однако в интернете на его сайте он не публиковался. Обнародовали его только сейчас.

    Указ касается не только тех, кто непосредственно работает на ЛДНР — в органах власти боевиков или в их «правоохранительных органах». Они не ездили в Украину и раньше. Запрет касается теперь также и «работников учреждений, предприятий, организаций государственной и муниципальной формы собственности» — то есть практически всех бюджетников, а также работников отжатых предприятий.

    На ОРДЛО постепенно опускается железный занавес. Десятки тысяч людей, проживающих на территории, подконтрольной боевикам ДНР, превращаются в крепостных. Поехать к родным, оформить документы, навестить друзей больше нельзя.

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    Конечно, люди будут пытаться ездить в Украину через Россию. Но это многократно увеличит их путь и стоимость поездки. К тому же логика подсказывает, что в скором времени боевики перекроют и эту лазейку, и вообще запретят бюджетникам выезжать за территорию ДНР. Иначе какой смысл вообще было выпускать этот указ?

    Очевидно, в будущем, чтобы удержать дешевую и бесправную рабочую силу в ОРДЛО, действие запрета будет расширяться на все категории населения. Крепостных окончательно закроют в резервации, по максимуму отрубят коммуникации с внешним миром и устроят некий аналог Северной Кореи.

    Все с самого начала к этому шло. Сказка про «народную республику» предсказуемо оборачивается тоталитарным кошмаром. Мышеловка захлопнулась.

    Бегите из ОРДЛО, пока еще не поздно. В будущем вас окончательно лишат документов и прав.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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