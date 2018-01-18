У Росії розповіли про «чотири пріоритети» щодо Донбасу
- Сьогодні, 11:41
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Гризлов розповів про пріоритети делегації країни-агресора на переговорах щодо Донбасу
У Росії заявили про чотири пріоритети на переговорах у Мінську контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомив повноважний представник Росії в контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов, передає «РИА Новости».
За його словами, найближчим часом російська делегація зосередить зусилля на чотирьох однаково пріоритетних завданнях.
«Перша - забезпечення результативності роботи політичної підгрупи. Друга - забезпечення режиму припинення вогню і безпеки на лінії розмежування і біля неї. Третя - якнайшвидше транспортно-економічне деблокування Донбасу. І четверта завдання - продовження звільнення утримуваних сторонами конфлікту людей», - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.
Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.