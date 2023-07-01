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Ольга Богомолець Народний депутат 8 скликання

Легалізація медичного канабісу чи маріхуани? Давайте розбиратися

glavcom.ua
Для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо внести зміни до двох постанов уряду
фото з відкритих джерел

Швидке вирішення проблеми – не завжди правильне рішення

«Легалізувати медичний канабіс»...

Звучить так гарно і з такою турботою до людей, які його так потребують.

Хто ж може бути против такої святої справи?

Мабуть ніхто. Бо всі ті, хто проти – вони ж проти людей, які цей канабіс так потребують!

Отже, я теж не проти. Я – За легалізацію медичного канабісу і допомогу хворим.

Але є одне малесеньке (ну, зовсім малесеньке!) «Але»...

Всі ці заяви щодо «легалізації медичного канабісу» насправді є не більш ніж спекуляцією і маніпуляцією. Маємо справу з використанням реальних потреб хворих людей для просування мільярдного надприбуткового бізнесу в Україні.

Цей бізнес лобіюється на найвищому рівні. І, на жаль, стратегічне рішення по ньому на цьому ж найвищому рівні вже прийнято...

За час моєі каденції у ВРУ VIII скликання, ще у 2018 році, ми в парламентському комітеті з охорони здоров'я чітко відпрацювали механізм легалізації медичного канабісу. Були надані на законодавчому рівні всі вказівки МОЗ щодо впровадження цього рішення в життя.

Для цього було потрібно внести зміни до двох постанов Кабінету Міністрів. І вже з 2018 року ми мали би такий необхідний медичний канабіс легалізованим.

Хто з журналістів має бажання заглибитися у весь цей процес, маю змогу дати запит на відповідні тогочасні архівні матеріали до комітету охорони здоровʼя ВРУ.

Тобто – наголошую! – для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон! Достатньо внести зміни до двох постанов уряду.

Але ці зміни ніколи не були ухвалені та внесені.

Чому?

Тому що тема «легалізації медичного канабісу» насправді піднімається заради ухвалення такого закону, який дозволить вирощування й переробку канабісу в Україні в дуже великих обсягах. Річ у тому, що велика кількість любителів великих грошей, які побудували свої статки на канабісі, далеко не завжди мають змогу вирощувати його в своїх країнах – закон не дозволяє. А попит, звісно, зростає, відтак конопляному бізнесу потрібні нові мільярди. Потрібні за будь-яку ціну...

Якщо коротко, під егідою легалізації медичного канабісу Україну хочуть зробити новою Колумбією в центрі Європи.

У нас є для цього відповідний клімат, достатньо територій, потужностей і ліберально налаштованого населення. А крім того – повністю контрольований найвищою владою парламент.

Відтак Верховна Рада охоче буде лобіювати вирощування канабісу, а бізнес уже певно що прораховує нові прибутки на мільярди доларів.

Чи дозволить масове використання медичного канабісу подолати наслідки післявоєнного ПТСР (пост-травматичного розладу), вилікувати його?

Можна безпомилково припустити, що частині ветеранів і цивільних, які пережили війну, це насправді «допоможе» перейти від легкого канабісу до більш сильних наркотиків. А це вже прямий шлях до наркозалежності.

Для подолання ж ПТСР потрібно рухатися зовсім іншою дорогою та системно створювати спеціальні і соціальні умови.

Чи дозволить використання медичного канабісу допомогти онкохворим?

Звичайно ж, «допоможе». Адже коштів на профілактику, раннє виявлення і лікування онкології у дорослих і дітей держава не виділяє в повному і необхідному обсязі. Краще ж купувати барабани і овочерізки, чи не так? Тому залишається лише полегшувати онкохворим процес повільного помирання за допомогою медичних наркотичних препаратів...

Коли ми побачимо реальні наслідки прийняття таких «стратегічних» рішень?

Років через тридцять – коли почнуть народжуватися діти нової ери «легалізованого канабісу». Зі зниженим інтелектом і купою інших хвороб. Діти, які ніколи не зможуть стати на захист інтересів і майбутнього України...

Про слабку і сировинну Україну багато хто мріє в цьому світі...

Терміни «канабіс», «медичний канабіс» звучать дуже казково. А от термін «маріхуана» – звучить трохи більш зрозуміло. Тому він і не використовується в ідеології її просування.

Передчасні пологи, мертвонародженні діти, проблеми з ростом і розвитком дитини, патологічний неврологічний розвиток – це лише невелика частина наслідків вживання маріхуани під час вагітності.

Тому – Думай-те...

Швидке вирішення проблеми – не завжди правильне рішення. А за всі наслідки цього потім будемо платити життям і здоровʼям наших дітей і онуків.

Так, наші воїни та цивільні потребують медичний канабіс. Але не варто робити з нашої країни місце для наркотрафіку і наркосировинний придаток ані для Сходу, ані Заходу, ані Півночі, ані Півдня.

Не за це віддають своє життя наші захисники на фронті.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада бізнес ліки легалізація марихуани наркотики

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