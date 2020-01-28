Столична влада запевнила, що київські лабораторії готові для діагностування коронавірусу



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Лабораторії забезпечені всіма необхідними реагентами для проведення досліджень

У Києві на сьогодні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус китайського походження.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«На сьогодні не зафіксовано жодного випадку хвороби на коронавірус. Місто повністю готове і організаційно, і технологічно для того, аби дати відповідь на будь-який виклик в частині грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і коронавірус», - сказав він.

За його словами, у Києві є достатньо лабораторій для діагностування коронавірусу.

«У нас на сьогоднішній день працюють кілька лабораторій. Основна лабораторія - це Київська державна лабораторія, на сьогоднішній день вона забезпечена всіма необхідними реагентами для проведення досліджень. Вчора був казус з виявленням коронавірусу. Коронавіруси є різні, їх багато різновидів, це один з видів респіраторно-вірусної інфекції», - зазначив Поворозник.