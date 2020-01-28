Столична влада запевнила, що київські лабораторії готові для діагностування коронавірусу
Лабораторії забезпечені всіма необхідними реагентами для проведення досліджень
У Києві на сьогодні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус китайського походження.
Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«На сьогодні не зафіксовано жодного випадку хвороби на коронавірус. Місто повністю готове і організаційно, і технологічно для того, аби дати відповідь на будь-який виклик в частині грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і коронавірус», - сказав він.
За його словами, у Києві є достатньо лабораторій для діагностування коронавірусу.
«У нас на сьогоднішній день працюють кілька лабораторій. Основна лабораторія - це Київська державна лабораторія, на сьогоднішній день вона забезпечена всіма необхідними реагентами для проведення досліджень. Вчора був казус з виявленням коронавірусу. Коронавіруси є різні, їх багато різновидів, це один з видів респіраторно-вірусної інфекції», - зазначив Поворозник.
Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.
21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.
Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.
Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.
Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.