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    Думки вголос

    Події у Казахстані. Урок для любителів кучмізму та багатовекторності

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада не очікувала такої сили протестів - Події у Казахстані. Урок для любителів кучмізму та багатовекторності
    Влада не очікувала такої сили протестів
    фото з соцмереж

    Усі хочуть «нагнути» Казахстан в свій бік

    Надто швидко розгортаються події в Казахстані, який не має традицій ні передачі влади опонентам, ні революцій. Надто швидко, щоб вважати їх спонтанними.

    Тому мене дивують заяви, що «все почалось із підвищення ціни на газ для авто».

    Ага. Так і було. А те, що весь грудень російські ЗМІ розповідали про те, як багато живе казахська влада і її рідні – то це ніхто не бачив і не чув.

    А що Китай рік веде економічну війну проти Казахстану. Особливо, після того, як останній почав офіційно визнавати біженцями етнічних казахів із Сіньцзяня (які чомусь не хотіли до щасливих китайських таборів перевиховання).

    Думаю, що найближчі дні покажуть нам наскільки вигідно бути багатовекторною країною (врахуємо, що там ще є інтереси і США, з якими у Казахстану також хороші стосунки).

    Коли у всіх є свої інтереси і всі хочуть «нагнути» Казахстан в свій бік. Так що любітєлі кучмізму і його багатовекторності – можете пісятись від щастя, спостерігаючи як багатовекторність рятує Казахстан.

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    Джерело: блог Богдана Петренка

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    Теги: Росія Китай Казахстан протест влада
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    Події у Казахстані. Урок для любителів кучмізму та багатовекторності