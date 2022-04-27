Кому й навіщо потрібні «теракти» в Придністров'ї

Чергове виправдання продовження спецоперації із захоплення українського півдня

«Теракти» в Придністров'ї поки що схожі на інформаційну операцію з відтягування на кордон з так званою ПМР частини українських військ для стримування. Кремль переконаний, що Україна не наважиться на військову операцію з дерашизації окупованої Росією частини Молдови. Кишинев побоїться давати згоду на подібну операцію. А введення військ на територію іншої країни сприйматиметься світом як окупація. Відповідно, Україні не лишається нічого іншого як посилювати військову присутність на кордоні з російським анклавом.

Плюс подібні «теракти» – це чергове виправдання продовження спецоперації із захоплення українського півдня. Про що вже встигла заявити російська підстилка Пушилін. Тому південний напрямок залишається перспективним для розвитку російської агресії.

Тому «русский мир» продовжуватиме отримувати чорні красіві пакетики з асвабадітєлями, яку б адресу відрядження в Україні вони б не обрали.

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Джерело: блог Богдана Петренка

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