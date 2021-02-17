Чим володіє Василь Вірастюк. Кандидат в депутати оприлюднив декларацію

Партія «Слуга народу» висунула Василя Вірастюка своїм кандидатом у нардепи на окрузі в Івано-Франківській області

Партія «Слуга народу» висунула Василя Вірастюка своїм кандидатом у нардепи на окрузі в Івано-Франківській області

Готівкою стронгмен тримає $300 тис., його дружина - $100 тис. і золотий злиток вагою 1 кг

Український богатир Василь Вірастюк, який став кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87, показав статки своєї сім’ї.

Відповідну е-декларація за 2020 рік кандидат у нардепи подав 16 лютого, повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

У власності Василя Вірастюка є три квартири (дві площами 70,1 кв. м і 115,4 кв. м – у Києві; ще одна площею 55,26 кв. м – в Івано-Франківську), чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га і житловий будинок площею 55 кв. м у селі Марківці Івано-Франківської області.

Дружина Інна має три квартири: у Києві – 106 кв. м, селі Софіївська Борщагівка Київської області – 64,1 кв. м, селі Петропавлівська Борщагівка Київської області – 71,7 кв. м.

Також подружжя Вірастюків задекларувало дві квартири у Києві площами 41,07 кв. м і 41,83 кв. м, які знаходяться у стадії будівництва і належать ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь».

Володіє стронгмен трьома автомобілями марок Chevrolet Caprice, 1992 року випуску, Toyota Sienna, 2017 року випуску і Hyundai Tucson, 2017 року випуску.

Василь Вірастюк є кінцевим бенефіціаром столичного ТОВ «Старфіт», основним видом діяльності якого є комп'ютерне програмування.

За 2020 рік доходи українського силача становили 1,69 млн грн, його дружини – 260 тис. грн.

У готівці кандидат від «слуги» тримає $300 тис. грн, у банках – 90 тис. грн.

Його дружина Інна задекларувала $100 тис. готівки, золотий злиток вагою 1 кг вартістю 1,64 млн грн і 57 тис. грн у банку.

Як відомо, на окрузі №87 боротися за депутатський мандат від партії «Європейська солідарність» буде ветеранка АТО, активістка і волонтерка Маруся Звіробій.

До слова, Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.

Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах №50 і №87 на неділю, 28 березня 2021 року.

Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.

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