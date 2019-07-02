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    Думки вголос

    Хлопчики з Банкової загралися

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Керівник Офісу президента Андрій Богдан - Хлопчики з Банкової загралися
    Керівник Офісу президента Андрій Богдан

    І вже не вдасться з'їхати, що, мовляв, це не офіційна позиція...

    Почитайте, що наговорив цей Андрій Богдан, керівник Зе-офісу, в свіжому інтерв'ю, якщо раптом не бачили:

    «- Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке.

    - Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет.

    - Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне? ...Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины.

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    - А если так же захочет Харьков и Одесса?

    - Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».

    Після цього пиздецю від беніного стряпчого моя особиста іронічно-саркастична опозиція щодо Зеленського перетворюється на різко хейтерську. 

    Зе-чуваки, я розумію, що у вас пре хайп і вам треба якось пропетляти між 2 крапельками й не втратити голоси лайт-вати. Яку у вас жере невпинно медведчук з мураєвим. Я розумію, що вам, за великим рахунком, пох і на українську, і на російську - аби просто хайп.

    Але те, що наговорив цей персонаж - це вже просто за межею. І не вдасться з'їхати, що, мовляв, це не офіційна позиція. Ні, це сказала друга людина після самого Зеленського. Ви, хлопчики, загралися. 
    І накрило мене навіть не через мову. А через те, що слова цього хайпожора напряму корелюють з російською пропагандою про «два незгодних регіона, що повстали проти нацистів». Якщо ти, перебуваючи на такій високій посаді, не розумієш, що є червоні межі, за які не можна заходити - значить, ти вже не дурень, а прямий ворог. Й мотивація твоя вже не *бе ні граму.

    Дуже дякую (с) за остаточний камінгаут

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Донбас українська мова Україна Андрій Богдан
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