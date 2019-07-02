Національний банк України скасував низку валютних обмежень
НБУ скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном
Нацбанк України скасував декілька адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
По-перше, скасовано ліміт на фінансування власних зарубіжних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро в рік.
По-друге, спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані з цінних паперів, які обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні.
По-третє, скасовується заборона розрахунків у готівковій іноземній валюті для оплати фізичними і юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд і Уругвай.
По-четверте, перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою і Кабінетом міністрів України в рамках міжнародних договорів про кредити, гранти і позики.
По-п'яте, вдосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яких здійснюють українські компанії. Тепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий НБУ на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу.
Раніше Нацбанк зменшив обсяги поповнення резервів більш ніж втричі.