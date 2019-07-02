Національний банк України скасував низку валютних обмежень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк України

НБУ скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном

Нацбанк України скасував декілька адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

По-перше, скасовано ліміт на фінансування власних зарубіжних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро в рік.

По-друге, спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані з цінних паперів, які обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні.

По-третє, скасовується заборона розрахунків у готівковій іноземній валюті для оплати фізичними і юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд і Уругвай.

По-четверте, перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою і Кабінетом міністрів України в рамках міжнародних договорів про кредити, гранти і позики.

По-п'яте, вдосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яких здійснюють українські компанії. Тепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий НБУ на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу.

Раніше Нацбанк зменшив обсяги поповнення резервів більш ніж втричі.