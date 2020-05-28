Столична поліція намагається встановити особу загиблої жінки за фрагментом ноги із зеленим педикюром (фото)



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Жіночу ногу було знайдено у березні цього року біля проспекту Генерала Ватутіна Фото: Нацполіція

Правоохоронці просять посприяти у встановленні особи жінки

Столичні правоохоронці звертаються до громадян за допомогою у встановленні жінки, фрагмент тіла якої було виявлено 5 березня 2020 року біля проспекту Генерала Ватутіна.

За висновками експертів, нога, яку було знайдено, належить жінці віком приблизно до 35 років. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зараз зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення особи загиблої та всіх обставин цього тяжкого злочину.

«Характерні ознаки: довжина стопи 23,5 см (відповідає розміру взуття 36-37), педикюр з покриттям темно-зеленого гель-лаку (гель-лак Komilfo deluxe series № D157 темний нефритовий із зеленим шимером)», - повідомили в поліції.

Поліцейські звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація, що сприятиме встановленню особи жінки, з проханням терміново повідомити до Дніпровського управління поліції за адресою: вулиця Червоноткацька, 2 або за телефонами: (093) 068-70-91 та 102.

Нагадаємо також, що столичні правоохоронці просять допомоги у встановленні особи чоловіка, голову якого знайшли у затоці «Собаче гирло» річки Дніпро.