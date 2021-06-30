  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Буткевич
рус
    Думки вголос

    Українські футболісти довели всім, що коли хочуть, то вміють

    Українські футболісти довели всім, що коли хочуть, то вміють

    Не можна не відмітити дуже правильні кроки Шевченка. Великий футболіст перетворюється таки на великого тренера

    Мужики.

    Довели всім, що коли хочуть, то вміють.

    Реально розізлися після Австрії. І вирішили довести всім. І вболівальникам, і шведам, які чогось вирішили, що чимось крутіші.

    І довели. Повторюся – дуже по-чоловічому сьогодні виглядала наша збірна. Яка змогла саме в фізиці та боротьбі нічим не поступитися дуже бойовим і досвіченим шведам.

    Плюс не можна не відмітити дуже правильні тренерські кроки Андрія Шевченка. Великий футболіст перетворюється таки на великого тренера.

    Вітаю – це реально круто. І це – видатне досягнення, без перебільшення.

    І головне – абсолютно по грі.

    Сьогодні пишаюся. І ви пишайтесь.

    Ми – в чвертьфіналі Чемпіонату Європи.

    ЗИ: Уявляю собі вий на московських болотах ггг

    ЗИЗИ: І здоров'я Артему Беседіну. Він – мужик в квадраті. І саме його травма дозволила Україні отримати той шанс на перемогу, який потім блискуче реалізував Артем Довбик.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Артем Довбик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Шендерович
    Віктор Шендерович

    Російський письменник-сатирик

    Андрій Ярмак
    Андрій Ярмак

    Економіст

    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські футболісти довели всім, що коли хочуть, то вміють