Українські футболісти довели всім, що коли хочуть, то вміють

Не можна не відмітити дуже правильні кроки Шевченка. Великий футболіст перетворюється таки на великого тренера

Мужики.

Довели всім, що коли хочуть, то вміють.

Реально розізлися після Австрії. І вирішили довести всім. І вболівальникам, і шведам, які чогось вирішили, що чимось крутіші.

І довели. Повторюся – дуже по-чоловічому сьогодні виглядала наша збірна. Яка змогла саме в фізиці та боротьбі нічим не поступитися дуже бойовим і досвіченим шведам.

Плюс не можна не відмітити дуже правильні тренерські кроки Андрія Шевченка. Великий футболіст перетворюється таки на великого тренера.

Вітаю – це реально круто. І це – видатне досягнення, без перебільшення.

І головне – абсолютно по грі.

Сьогодні пишаюся. І ви пишайтесь.

Ми – в чвертьфіналі Чемпіонату Європи.

ЗИ: Уявляю собі вий на московських болотах ггг

ЗИЗИ: І здоров'я Артему Беседіну. Він – мужик в квадраті. І саме його травма дозволила Україні отримати той шанс на перемогу, який потім блискуче реалізував Артем Довбик.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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