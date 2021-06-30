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    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020

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    Андрія Шевченка порівнюють з легендарним&nbsp;класиком української літератури Тарасом Шевченком - Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Андрія Шевченка порівнюють з легендарним класиком української літератури Тарасом Шевченком
    Зображення: Процишин офіційний

    «Збірна України проходить в 1/4 Євро-2020. Досі не вірите, що Бог є?»

    Після історичної перемоги національної збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 в мережі з'явилося безліч фотожаб і мемів на цю тему.

    Зокрема, інтернет-жартівники порівнюють головного тренера нашої команди Андрія Шевченка з легендарним класиком української літератури Тарасом Шевченком.

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    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020
    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020

    Нагадаємо, національна команда України стала останнім учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Перемігши в додатковий час збірну Швеції (2:1), вона вийшла на команду Англії. Зустріч відбудеться в Римі 3 червня.

    Наразі команда Андрія Шевченка сьогодні в Глазго проведе тренування, а до столиці Італії вирушить приблизно о 16:00.

    Матч зі Швецією забрав багато сил. Через надмірне навантаження травмувалися Андрій Ярмоленко, Сергій Кривцов і Артем Беседін.

    1/4 фіналу

    • Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),
    • Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),
    • Данія — Чехія (3 липня, Баку),
    • Україна — Англія (3 липня, Рим).

    Переможець пари Бельгія — Італія в півфіналі зіграє проти переможця в швейцарсько-іспанській дуелі (6 липня в Лондоні), а сильніший у протистоянні України та Англії зустрінеться з найкращою збірною з пари Данія — Чехія (7 липня в Лондоні). Фінал Євро-2020 відбудеться на «Уемблі» 11 липня.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Тарас Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Сергій Кривцов Артем Беседін
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    Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після перемоги України над Швецією на Євро-2020