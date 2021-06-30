  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нападник збірної України перевершив досягнення легендарного Платіні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артем Довбик забив найважливіший гол у житті - Нападник збірної України перевершив досягнення легендарного Платіні
    Артем Довбик забив найважливіший гол у житті
    Фото з відкритих джерел

    Артем Довбик забив самий пізній гол на чемпіонатах Європи

    Форвард збірної України Артем Довбик забив переможний гол у матчі зі Швецією на 121-й хвилині зустрічі (2:1). Як виявилося, цей м’яч став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи, який приніс перемогу одній з команд. Взяття воріт збірної Швеції відбулося, коли годинник відрахував 120 хвилин і 37 секунд.

    Отже, Довбику вдалося перевершити досягнення Мішеля Платіні в матчі з Португалією на Євро-1984, коли переможний гол тодішній капітан збірної Франції забив, коли зустріч тривала 118 хвилин і 53 секунди.

    Відзначимо, що найпізніший, але не переможний, забитий м'яч – у форварда збірної Туреччини Семіха Шентюрка (121.01) в матчі з Хорватією на Євро-2008.

    На Євро-2020 визначилися всі чвертьфіналісти турніру.

    1/4 фіналу

    Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

    Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

    Данія — Чехія (3 липня, Баку),

    Україна — Англія (3 липня, Рим).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нападник збірної України перевершив досягнення легендарного Платіні