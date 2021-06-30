Нападник збірної України перевершив досягнення легендарного Платіні

Артем Довбик забив самий пізній гол на чемпіонатах Європи

Форвард збірної України Артем Довбик забив переможний гол у матчі зі Швецією на 121-й хвилині зустрічі (2:1). Як виявилося, цей м’яч став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи, який приніс перемогу одній з команд. Взяття воріт збірної Швеції відбулося, коли годинник відрахував 120 хвилин і 37 секунд.

Отже, Довбику вдалося перевершити досягнення Мішеля Платіні в матчі з Португалією на Євро-1984, коли переможний гол тодішній капітан збірної Франції забив, коли зустріч тривала 118 хвилин і 53 секунди.

Відзначимо, що найпізніший, але не переможний, забитий м'яч – у форварда збірної Туреччини Семіха Шентюрка (121.01) в матчі з Хорватією на Євро-2008.

На Євро-2020 визначилися всі чвертьфіналісти турніру.

1/4 фіналу

Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

Данія — Чехія (3 липня, Баку),

Україна — Англія (3 липня, Рим).