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    Думки вголос

    Кому ж насправді Зеленський збирається надати «особливий статус»?

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Кому ж насправді Зеленський збирається надати «особливий статус»?
    Володимир Зеленський

    У Москві переконані, що особливий статус на Донбасі мають отримати окупаційні адміністрації Кремля

    Мовою оригіналу

    Невероятно, но факт: президент России объявил, что установлению мира Зеленскому мешают внутри страны.

    Президент Украины тоже говорит, что украинцами, которые вышли на акцию «Нет капитуляции» манипулируют внутри страны, те кто хочет избежать уголовной ответственности.

    Однако Владимир Александрович так и не ответил на главный вопрос: кому он собрался предоставлять «особый статус».

    В Москве думают, что оккупационным администрациям Кремля из трёх букв.

    А что думают в Киеве?

    И самое главное «временный закон об особенном порядке местного самоуправления в ОРДЛО» и «особый статус» это точно одно и тоже???

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна Путін ОРДЛО Володимир Зеленський
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