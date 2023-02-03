Гіркін назвав головний страх Путіна

Терорист Гіркін приміряв на себе посаду царя

Майже рік минув з початку повномасштабного вторгнення, а Росія з кожним місяцем стає все далі від перемоги над Україною. І це, зауважте, кажуть не українці, а полковник ФСБ у запасі терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

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А далі він починає жалітися на те, що його нікуди не беруть – навіть у ПВК «Вагнер», куди набирають алкашів та зеків, а йому пропонують лише ексклюзивний сеанс уринотерапії. І, можливо, на ґрунті цього смутку Гіркіна починає не на жарт нести.