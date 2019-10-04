Новопризначена ЦВК у п'ятницю обере своє керівництво



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Відповідно до закону, голова ЦВК обирається на засіданні таємним голосуванням, після чого він вносить кандидатури заступників і секретаря

Новопризначені члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) проведуть у п'ятницю перше засідання комісії, на якому планують обрати її керівництво. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК.

«4 жовтня, орієнтовно о 16.00 відбудеться перше засідання новообраного складу Центральної виборчої комісії, на якому передбачається обрання голови Комісії, заступників голови і секретаря ЦВК», - сказано в ньому.

Відповідно до закону, голова ЦВК обирається на засіданні таємним голосуванням, після чого він вносить кандидатури заступників і секретаря.

Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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