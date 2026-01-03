Головна Думки вголос Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк Журналіст

Вибухи у Каракасі – відлуння у Москві

glavcom.ua
Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви
колаж: glavcom.ua

Політичний вплив Кремля у світі продовжує звужуватися

США б'ють по Венесуелі, і це не просто історія про Мадуро. Це перекроювання нафтового ринку, де кожен вибух у Каракасі відгукується луною у Москві. Чому це так боляче для Росії? Тому що Венесуела – це шматок нафтового пирога, і його перерозподіл б'є по російських життєвих інтересах.

Плюс політичний вплив Кремля у світі продовжує звужуватися: Асад вже давно не у Сирії – він сидить у Підмосков'ї, поруч з іншими «гостями» Кремля, на кшталт Януковича. І тепер, коли під ударом Венесуела, коли в Ірані протести, картина складається: союзники Москви один за одним відходять у тінь. І кожен такий відхід – це удар по амбіціях Кремля.

Іншими словами, коли падає черговий доміно, наступна фішка в цьому ланцюжку може виявитися ближче до Кремля, ніж здається. І нафтовий ринок тут – це не просто економіка, це питання політичного виживання. Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви.

Поки Путін мріяв про Київ за три дні, Трамп за одну ніч провів операцію, про яку вже гуде весь світ. За словами Трампа, президент Венесуели Ніколас Мадуро разом з дружиною був захоплений і вивезений з країни в ході спецоперації США.

Уявляєте, що зараз коїться у Москві? Схоже, російському диктатору залишається тільки віддавати накази терміново копати бункери і уникати публічних заходів. Світ змінює розклад сил, і Захід явно показує, що він не такий вже й слабкий, як багато хто хотів би думати. Україна – це Захід!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
