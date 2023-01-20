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Роман Цимбалюк Журналіст

Кремль готується до бомбардувань Москви. Щури заметушилися

glavcom.ua
Зенітний комплекс «Панцир-С1» на даху Міноборони РФ
фото з відкритих джерел

«Кобзон готує терміновий виступ на біс у Міноборони РФ»

У Кремлі вирішили не чекати, коли закінчиться черговий «Рамштайн» і Україна отримає колосальний обсяг військової техніки, та підготуватися до цього заздалегідь.

Як саме?

За добу до проведення міжнародного заходу кремлівська влада почала посилювати ППО Москви і розмістила системи для відбиття ракетних ударів безпосередньо на будівлі Міністерства оборони РФ. Незрозуміло, чого ж боїться така могутня держава з другою армією у світі?

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Теги: путін війна росія

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Роман Цимбалюк

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