«Кобзон готує терміновий виступ на біс у Міноборони РФ»

У Кремлі вирішили не чекати, коли закінчиться черговий «Рамштайн» і Україна отримає колосальний обсяг військової техніки, та підготуватися до цього заздалегідь.

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Як саме?

За добу до проведення міжнародного заходу кремлівська влада почала посилювати ППО Москви і розмістила системи для відбиття ракетних ударів безпосередньо на будівлі Міністерства оборони РФ. Незрозуміло, чого ж боїться така могутня держава з другою армією у світі?