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    Думки вголос

    Зеленський в Росії став страшніше за Порошенка

    Хоча ще рік тому все було зовсім по-іншому - Зеленський в Росії став страшніше за Порошенка
    Хоча ще рік тому все було зовсім по-іншому

    Ми виховали чергового президента війни

    Мовою оригіналу

    Какой большой путь проделал президент Украины за последний год.

    Теперь Володимир Зеленський в Раше считается хуже и страшнее Петра Порошенко, который проводит «Крымскую платформу» и не идёт на уступки Кремлю.

    А год назад было совсем по-другому.

    Очевидно, история с отменой операции по захвату вагнеровцев - это из периода Зеленского - президента мира.

    Теперь мы воспитали очередного президента войны. Даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами.

    Хотелось бы верить, что урок Путина усвоен - любые уступки Украины повлекут новые требования Кремля.

    А нам отступать некуда.

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    Джерело: блог Романа Цимбалюка

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    Теги: Росія Владимир Зеленский президент
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    Зеленський в Росії став страшніше за Порошенка