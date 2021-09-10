Зеленський в Росії став страшніше за Порошенка
Ми виховали чергового президента війни
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Какой большой путь проделал президент Украины за последний год.
Теперь Володимир Зеленський в Раше считается хуже и страшнее Петра Порошенко, который проводит «Крымскую платформу» и не идёт на уступки Кремлю.
А год назад было совсем по-другому.
Очевидно, история с отменой операции по захвату вагнеровцев - это из периода Зеленского - президента мира.
Теперь мы воспитали очередного президента войны. Даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами.
Хотелось бы верить, что урок Путина усвоен - любые уступки Украины повлекут новые требования Кремля.
А нам отступать некуда.
Джерело: блог Романа Цимбалюка