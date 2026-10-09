Війна не завада. Фрідман залишається в Україні

Після скасування санкцій ЄС проти Фрідмана його частка в Kyivstar Group залишається джерелом питань щодо російського впливу на український бізнес

Україна воює. «Київстар» розвивається. Фрідман залишається

ЄС скасував санкції проти Фрідмана. Кая Каллас каже, що не очікує швидкого повернення обмежень. Можна й далі доводити, який ти хороший росіянин, поки український актив зростає. Самому в раді директорів сидіти необов’язково. Головне, щоб частку ніхто не забрав.

У Фрідмана близько 16,9% економічного інтересу в Kyivstar Group, разом з Авеном і Косоговим – 43,4%. Група придбала Uklon і Tabletki.ua, збільшила частку в Helsi, вийшла на Nasdaq. Чик-чирик, ми в американському будиночку. Тільки російські співвласники з нього не зникли.

Нагадаю: у 2023 році СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні російської агресії. За даними слідства, після початку великої війни він вклав близько двох мільярдів рублів у Тульський патронний та Уральський оптико-механічний заводи. Патрони та обладнання для бойової авіації. Проти нас.

І ось чого я не розумію. СБУ підозрює людину у фінансуванні війни проти українців, а державні установи користуються послугами оператора, в якому зберігається її економічний інтерес. «Київстар» сам розповідає про сотні проєктів для влади, енергетики, транспорту та медицини. Захищені канали, хмарні сервіси, зв’язок для критичної інфраструктури. Це взагалі нормально?

У грудні 2023 року кібератака вже залишила мільйони людей без зв’язку. Якщо в Києві немає світла й води, то нам ще й без зв’язку доведеться залишитися? Хотілося б почути, як захищені державні комунікації, який передбачено резерв і як із цього рівняння виведено Фрідмана. До наступної атаки, бажано.

Цифрові сервіси групи мають загалом 29,3 млн активних користувачів за квартал. Телефон, поїздка в Uklon, лікар у Helsi, ліки на Tabletki.ua. Серед користувачів – військові та їхні сім’ї. Їхні маршрути та медичні записи російські спецслужби із задоволенням отримали б. Тому хочу знати, хто має доступ до цих даних і як його перевіряють. «У Фрідмана заморожено права» – мене така відповідь не влаштовує.

Sense Bank змогли націоналізувати. Там російські власники виявилися неприйнятним ризиком. А щодо державних зв’язків і даних військових вирішили почекати? Фрідман може чекати роками. Хто вирішив, що у нас теж є цей час?