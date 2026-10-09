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Роман Цимбалюк Журналіст

Війна не завада. Фрідман залишається в Україні

glavcom.ua
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Після скасування санкцій ЄС проти Фрідмана його частка в Kyivstar Group залишається джерелом питань щодо російського впливу на український бізнес
колаж: glavcom.ua/фото: wikipedia.org

Україна воює. «Київстар» розвивається. Фрідман залишається

ЄС скасував санкції проти Фрідмана. Кая Каллас каже, що не очікує швидкого повернення обмежень. Можна й далі доводити, який ти хороший росіянин, поки український актив зростає. Самому в раді директорів сидіти необов’язково. Головне, щоб частку ніхто не забрав.

У Фрідмана близько 16,9% економічного інтересу в Kyivstar Group, разом з Авеном і Косоговим – 43,4%. Група придбала Uklon і Tabletki.ua, збільшила частку в Helsi, вийшла на Nasdaq. Чик-чирик, ми в американському будиночку. Тільки російські співвласники з нього не зникли.

Нагадаю: у 2023 році СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні російської агресії. За даними слідства, після початку великої війни він вклав близько двох мільярдів рублів у Тульський патронний та Уральський оптико-механічний заводи. Патрони та обладнання для бойової авіації. Проти нас.

І ось чого я не розумію. СБУ підозрює людину у фінансуванні війни проти українців, а державні установи користуються послугами оператора, в якому зберігається її економічний інтерес. «Київстар» сам розповідає про сотні проєктів для влади, енергетики, транспорту та медицини. Захищені канали, хмарні сервіси, зв’язок для критичної інфраструктури. Це взагалі нормально?

У грудні 2023 року кібератака вже залишила мільйони людей без зв’язку. Якщо в Києві немає світла й води, то нам ще й без зв’язку доведеться залишитися? Хотілося б почути, як захищені державні комунікації, який передбачено резерв і як із цього рівняння виведено Фрідмана. До наступної атаки, бажано.

Цифрові сервіси групи мають загалом 29,3 млн активних користувачів за квартал. Телефон, поїздка в Uklon, лікар у Helsi, ліки на Tabletki.ua. Серед користувачів – військові та їхні сім’ї. Їхні маршрути та медичні записи російські спецслужби із задоволенням отримали б. Тому хочу знати, хто має доступ до цих даних і як його перевіряють. «У Фрідмана заморожено права» – мене така відповідь не влаштовує.

Sense Bank змогли націоналізувати. Там російські власники виявилися неприйнятним ризиком. А щодо державних зв’язків і даних військових вирішили почекати? Фрідман може чекати роками. Хто вирішив, що у нас теж є цей час?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції кібератака Київстар Михайло Фрідман

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