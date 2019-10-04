Рябошапка відповів, чи був на нього тиск у справі Burisma



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

У генпрокурора Рябошапки поцікавилися, чи просив, зокрема Джуліані, розслідувати можливу причетність Хантера Байдена до кримінального провадження, що стосується Burisma

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що на нього не чинився тиск у жодному кримінальному провадженні, зокрема у справі компанії Burisma.

Про це Рябошапка сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві.

«Ніхто ні із закордонних, ні вітчизняних чиновників, політиків, не чиновників не телефонував мені й не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень», - зазначив Рябошапка, відповідаючи на запитання про те, чи просив хтось, зокрема особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, розслідувати можливу причетність сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера до кримінального провадження в Україні, що стосується Burisma.

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що його просили відмовитися від розслідування щодо нафтогазової компанії Burusima Holdings, де один з керівних постів займав Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

До слова, ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в України немає ніяких підстав для розслідування діяльності політичного суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена. Він зазначив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США.

«Я не бачу причин розслідувати справу Джо Байдена або Хантера Байдена за українським законодавством», - сказав Луценко.

Напередодні Держсекретар США Майк Помпео заявив, що пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні.

Раніше ЗМІ повідомили, що держсекретар Помпео був присутній під час телефонної розмови, «коли президент Трамп чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного противника».

Згодом у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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Джерело: Інтерфакс-Україна