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    Думки вголос

    Необхідна повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали - Необхідна повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля
    Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали

    У нас величезний потенціал, який ми, українці, зобов’язані мобілізувати та використати заради наших дітей, онуків, правнуків

    Декілька актуальних тез

    З 1 серпня по 23 вересня на Східному фронті російсько-української війни ми втратили: вбитими – 21, пораненими – 71. Ворог втратив більше, але це не заспокоює… Українські Збройні Сили, спецслужби, всі українці мають, нарешті, отримати від влади чіткий орієнтир на знищення ворога; удари, не тільки у відповідь, але й на упередження тощо. Активна оборона на Сході, тактичне просування вперед, нав’язування своєї волі ворогу.

    «Зачистка» тилу. Ліквідація російських агентурних мереж в Україні: знищення кремлівського політичного лобі у Верховній раді – так зване ОПЗЖ, поза парламентом – мураєвці, шаріївці тощо. Припинення діяльності РПЦ в Україні, як одного з головних духовно-моральних чинників агресії ерефіі проти України.

    Повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля: окрім заборонених рішенням РНБО телеканалів, припинення діяльності в Україні інших різноманітних антидержавних каналів, типу Інтер, Наш; сайтів, ютюб і телеграм каналів…

    Творення об’єднаного державницького фронту з політичних та громадських організацій, лідерів суспільної думки, моральних авторитетів тощо.

    Визначення єдиного кандидата у президенти на майбутні президентські вибори, творення та прийняття Стратегії розвитку Держави Україна, програми дій, дорожньої карти.

    Формування провідної команди, яка здатна, разом із майбутнім президентом, перетворити Україну на самостійну і соборну державу, в якій всім громадянам буде забезпечено перспективу, свободу, справедливість і добробут.

    У нас величезний потенціал, який ми, українці, зобов’язані мобілізувати і використати заради наших дітей, онуків, правнуків.

    Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали. Перемогти маємо ми – ті, які живуть зараз.

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО пропаганда війна українці
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    Необхідна повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля