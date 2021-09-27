Необхідна повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля

Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали

Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали

У нас величезний потенціал, який ми, українці, зобов’язані мобілізувати та використати заради наших дітей, онуків, правнуків

Декілька актуальних тез

З 1 серпня по 23 вересня на Східному фронті російсько-української війни ми втратили: вбитими – 21, пораненими – 71. Ворог втратив більше, але це не заспокоює… Українські Збройні Сили, спецслужби, всі українці мають, нарешті, отримати від влади чіткий орієнтир на знищення ворога; удари, не тільки у відповідь, але й на упередження тощо. Активна оборона на Сході, тактичне просування вперед, нав’язування своєї волі ворогу.

«Зачистка» тилу. Ліквідація російських агентурних мереж в Україні: знищення кремлівського політичного лобі у Верховній раді – так зване ОПЗЖ, поза парламентом – мураєвці, шаріївці тощо. Припинення діяльності РПЦ в Україні, як одного з головних духовно-моральних чинників агресії ерефіі проти України.

Повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля: окрім заборонених рішенням РНБО телеканалів, припинення діяльності в Україні інших різноманітних антидержавних каналів, типу Інтер, Наш; сайтів, ютюб і телеграм каналів…

Творення об’єднаного державницького фронту з політичних та громадських організацій, лідерів суспільної думки, моральних авторитетів тощо.

Визначення єдиного кандидата у президенти на майбутні президентські вибори, творення та прийняття Стратегії розвитку Держави Україна, програми дій, дорожньої карти.

Формування провідної команди, яка здатна, разом із майбутнім президентом, перетворити Україну на самостійну і соборну державу, в якій всім громадянам буде забезпечено перспективу, свободу, справедливість і добробут.

У нас величезний потенціал, який ми, українці, зобов’язані мобілізувати і використати заради наших дітей, онуків, правнуків.

Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали. Перемогти маємо ми – ті, які живуть зараз.

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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