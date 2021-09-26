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    Кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії

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    Через низькі пенсійні виплати українці змушені працювати - Кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії

    Через низькі пенсійні виплати українці змушені працювати

    Фото з відкритих джерел

    В Україні 2,65 млн працюючих пенсіонерів

    Через низькі пенсійні виплати деякі українці продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. Про це повідомляє «Телеграф».

    За даними мінсоцполітики, в Пенсійному фонді України на обліку станом на 1 вересня перебували 10,93 млн українців, з яких 2,65 млн – продовжують працювати.

    Статистика, як попереджають журналісти, не враховує жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій, а також тих пенсіонерів, які можуть працювати нелегально навіть після виходу на заслужений відпочинок.

    Таким чином, практично кожен четвертий українець, який офіційно вийшов на пенсію, продовжує працювати.

    Нагадаємо, в Україні у 2022-му мінімальну пенсію підвищать з 1934 до 2093 грн. При цьому максимальна виплата збільшиться на 1590 грн, до 20 930 грн.

    Як повідомлялося, Мінсоцполітики повідомило, як будуть виплачуватись пенсії з 1 вересня.

    Читайте також: Пенсії з 1 жовтня. Мільйону українців підвищать виплати
    Теги: відпочинок статистика українці
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    Кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії