Кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії

В Україні 2,65 млн працюючих пенсіонерів

Через низькі пенсійні виплати деякі українці продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. Про це повідомляє «Телеграф».

За даними мінсоцполітики, в Пенсійному фонді України на обліку станом на 1 вересня перебували 10,93 млн українців, з яких 2,65 млн – продовжують працювати.

Статистика, як попереджають журналісти, не враховує жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій, а також тих пенсіонерів, які можуть працювати нелегально навіть після виходу на заслужений відпочинок.

Таким чином, практично кожен четвертий українець, який офіційно вийшов на пенсію, продовжує працювати.

Нагадаємо, в Україні у 2022-му мінімальну пенсію підвищать з 1934 до 2093 грн. При цьому максимальна виплата збільшиться на 1590 грн, до 20 930 грн.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики повідомило, як будуть виплачуватись пенсії з 1 вересня.