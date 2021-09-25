«Тупоголовые укропы хотят сбросить на Москву атомную бомбу». Чоловік сідає до тюрми за пропаганду війни

Обвинувачений активно поширював в «Одноклассниках» дописи із закликами до агресивної війни

Приморський районний суд Маріуполя Донецької області призначив три роки позбавлення волі працівнику комплексу обслуговування Маріупольського морського торгівельного порту за пропаганду війни і публічні заклики до зміни меж державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 вересня.

Обвинувачений протягом 2018-2020 років розповсюджував у соцмережі «Одноклассники» низку публічних закликів:

до президента Росії та інших представників російської влади щодо введення військ та «танки, самолеты и флот» на територію України, щоб захистити мирних мешканців Донбасу, щоб захистити російськомовне населення південно-східної частини України від утиску їх прав від «кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева», «фашистской бандерской власти Киева!»;

до південної та східної частини України – не бути джерелом доходів для «Бандеру» (ймовірно, автор має на увазі націоналістів) й Києва (ймовірно, автор має на увазі як центральну частину України, так і владу, що перебуває в столиці) та приєднуватися до Росії (запис розміщено під зображенням мапи України, де Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та АР Крим перебувають під кольорами прапору Російської Федерації та зображення зовні схожого на герб Російської Федерації);

до мешканців Харкова, Маріуполя, Дніпропетровська, Сум, Кіровограда та інших міст «Новоросії» – зі зброєю боротися за власну свободу, виходити на мітинги проти діючої влади України («кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева»);

до мешканців «Новоросії» – зі зброєю в руках відвойовувати свої території, зупинити «беспредел» української влади, припинити утиски російськомовного населення та геноцид російського народу на Україні. Виходити зі зброєю в руках на вулиці Запоріжжя, Харкова та інших міст Азовського та Чорноморського узбережжя, щоб дати відсіч українській владі «фашистской хунте»;

автор закликав підтримувати та розповсюджувати його тексти звернень: «Максимально распространяем запись!», «Делаем репосты!».

Обвинувачений називав російського президента Володимира Путіна «истинным президентом». Чинного президента України Володимира Зеленського маріуполець вважав послідовником Петра Порошенка і написав, що в Україні «запрещают праздновать такие праздники как День победы 9 мая и День защитника отечества 23 февраля».

Про українську армію чоловік відгукувався такими словами: «Трусливые салоеды только и могут что мирные города, невинных детей, стариков и женщин с самолетов бомбить», «Тупоголовые укропы хотят сбросить на Москву атомную бомбу», «Эти укропедики хорошо организованы на деньги Запада, поэтому голыми руками их не взять».

Практично всі дописи обчинувачений робив на сторінці «Рупор Новороссии» в «Одноклассниках».

У суді обвинувачений вини не визнав. Сказав, що зареєструвався у соціальній мережі «Одноклассники» для прослуховування музики, проведення ігор та надіслання друзям подарунків. У 2014 році, у зв`язку з ситуацією, що склалася в Україні, у соцмережі з`явилася група «Новороссия», на яку він підписався, щоб володіти інформацією, як з українського боку, так і з протилежного.

Щодо самого обвинувачення, то чоловік зазначив, що просто ділився дописами з групи, навіть не вчитувався у їх зміст.

Водночас суд дійшов висновків, що вина обвинуваченого підтверджується дослідженими доказами, а також свідченням свідка, який попереджався про кримінальну відповідальність.

Окремо Феміда наголосила, що відсутні підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, оскільки його злочинні дії містять підвищений ступінь суспільної небезпеки.

«Бойові дії тривають понад сім років, в ході яких загинуло велика кількість громадян України про що не міг не знати обвинувачений, між тим він протягом тривалого часу продовжував розміщувати тексти та коментарі із закликами до ведення війни та зміни територіальної цілісності України», – заявив суд.

У вироку зазначено, що після набрання його законної сили, обвинуваченого необхідно затримати та направити до місця відбування покарання.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський на сесії Генасамблеї ООН повідомив, що в результаті окупації Донбасу Росією загинули майже 15 тисяч людей.