У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ
Вперше Парад рівності проходив у Варшаві в 2001 році
Акція в польській столиці проводилася після дворічної паузи
У столиці Польщі в суботу, 19 червня, кілька тисяч людей взяли участь у Параді рівності – ході на захист прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє DW.
До демонстрантів приєднався мер Варшави, представник опозиційної «Громадянської платформи» Рафал Тшасковскій, який назвав ходу «місцем, де посміхаються всі, і немає агресії».
«Різнобарвна. Усміхнена. Відкрита. Для всіх. Ось якою була сьогодні Варшава», – написав Тшасковскій у себе в Twitter.
Kolorowa. Uśmiechnięta. Otwarta. Dla wszystkich. Taka dziś była @warszawa - i niech taka będzie codziennie. Dziękuję! #ParadaRówności pic.twitter.com/R9wGrTkzq9— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 19, 2021
За словами організаторів, протестувальники викрикували гасла проти стану ЛГБТ-спільноти, який погіршився за той час, що при владі перебувають націонал-консерватори з партії «Закон і справедливість» (ЗіС).
Акція в польській столиці проводилася після дворічної паузи – в 2020 році ходу скасували через коронавірусні обмеження. Вперше Парад рівності проходив у Варшаві в 2001 році.
До слова, 16 червня, парламент Угорщини прийняв закон про заборону гей-пропаганди, попри критику з боку опозиції, правозахисників і ЗМІ. Нова угорська законодавча норма аналогічна російському закону, що забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», що в РФ прийняли у 2013 році.
Як повідомлялося, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.
Нагадаємо, у Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула.