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    У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ

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    Вперше Парад рівності проходив у&nbsp;Варшаві в&nbsp;2001&nbsp;році - У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ

    Вперше Парад рівності проходив у Варшаві в 2001 році

    Фото AFP

    Акція в польській столиці проводилася після дворічної паузи

    У столиці Польщі в суботу, 19 червня, кілька тисяч людей взяли участь у Параді рівності – ході на захист прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє DW.

    До демонстрантів приєднався мер Варшави, представник опозиційної «Громадянської платформи» Рафал Тшасковскій, який назвав ходу «місцем, де посміхаються всі, і немає агресії».

    «Різнобарвна. Усміхнена. Відкрита. Для всіх. Ось якою була сьогодні Варшава», – написав Тшасковскій у себе в Twitter.

    За словами організаторів, протестувальники викрикували гасла проти стану ЛГБТ-спільноти, який погіршився за той час, що при владі перебувають націонал-консерватори з партії «Закон і справедливість» (ЗіС).

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    У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ
    У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ

    Акція в польській столиці проводилася після дворічної паузи – в 2020 році ходу скасували через коронавірусні обмеження. Вперше Парад рівності проходив у Варшаві в 2001 році.

    До слова, 16 червня, парламент Угорщини прийняв закон про заборону гей-пропаганди, попри критику з боку опозиції, правозахисників і ЗМІ. Нова угорська законодавча норма аналогічна російському закону, що забороняє «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», що в РФ прийняли у 2013 році.

    Як повідомлялося, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.

    Нагадаємо, у Флориді напали на учасників гей-параду, одна людина загинула.

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    Теги: Польща акція ЛГБТ закон мер парад парламент
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    У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку ЛГБТ