Гвінея подолала спалах Еболи за чотири місяці

Померли 12 людей, половина від інфікованих

Всесвітня організація здоров'я у суботу, 19 червня, оголосила про ліквідацію другого спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Маю честь оголосити про закінчення Еболи», – передає France-Presse слова представника ВООЗ Альфреда Джорджа Кі-Зербо на церемонії у провінції Нзерекоре на південному сході Гвінеї, де було зафіксовано перші випадки лихоманки у кінці січня.

Уряд Гвінеї офіційно підтвердив початок спалаху 14 лютого. Після цього у країні розпочалася масова вакцинація населення. Щеплення отримали близько 11 тисяч людей з групи ризику, в тому числі 2800 медичних працівників.

Завдяки цьому спалах не мав значного поширення. Всього було зафіксовано 16 підтверджених випадків хвороби і ще 7 підозр. Померли 12 людей, решта 11 подолали хворобу.

«Хоча цей спалах зафіксовано там же, де й попередній західноафриканський, внаслідок якого померли 11 тисяч людей [в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Ліоне у 2013-2016 роках], завдяки інноваціям та вивченим урокам Гвінея зуміла подолати вірус всього за чотири місяці. Ми стаємо швидшими, кращими та розумнішими у боротьбі з Еболою. Та хай цей спалах і закінчився, ми маємо залишатися напоготові до можливого відродження вірусу та забезпечити поширення досвіду боротьби з Еболою на інші загрози здоров'ю, такі як Covid-19», – сказав регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань Африки Матшидісо Моеті.

Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.

Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.