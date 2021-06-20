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    Гвінея подолала спалах Еболи за чотири місяці

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    ВООЗ оголосила про ліквідацію спалаху лихоманки Ебола - Гвінея подолала спалах Еболи за чотири місяці
    ВООЗ оголосила про ліквідацію спалаху лихоманки Ебола
    Фото з відкритих джерел

    Померли 12 людей, половина від інфікованих

    Всесвітня організація здоров'я у суботу, 19 червня, оголосила про ліквідацію другого спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    «Маю честь оголосити про закінчення Еболи», – передає France-Presse слова представника ВООЗ Альфреда Джорджа Кі-Зербо на церемонії у провінції Нзерекоре на південному сході Гвінеї, де було зафіксовано перші випадки лихоманки у кінці січня.

    Уряд Гвінеї офіційно підтвердив початок спалаху 14 лютого. Після цього у країні розпочалася масова вакцинація населення. Щеплення отримали близько 11 тисяч людей з групи ризику, в тому числі 2800 медичних працівників.

    Завдяки цьому спалах не мав значного поширення. Всього було зафіксовано 16 підтверджених випадків хвороби і ще 7 підозр. Померли 12 людей, решта 11 подолали хворобу.

    «Хоча цей спалах зафіксовано там же, де й попередній західноафриканський, внаслідок якого померли 11 тисяч людей [в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Ліоне у 2013-2016 роках], завдяки інноваціям та вивченим урокам Гвінея зуміла подолати вірус всього за чотири місяці. Ми стаємо швидшими, кращими та розумнішими у боротьбі з Еболою. Та хай цей спалах і закінчився, ми маємо залишатися напоготові до можливого відродження вірусу та забезпечити поширення досвіду боротьби з Еболою на інші загрози здоров'ю, такі як Covid-19», – сказав регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань Африки Матшидісо Моеті.

    Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.

    Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

    Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.

    Теги: уряд вірус ВООЗ
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    Гвінея подолала спалах Еболи за чотири місяці