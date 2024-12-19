Які компанії увійшли у «податковий рай». Опубліковано повний список
Закликаю бізнес та податкову спільно працювати над розширенням списку
Ну що ж, момент істини настав!
ДПС опублікувала перелік підприємств, які увійшли до «Території високого рівня довіри», чи то потрапили в «податковий рай», як ініціативу вже встигли охрестити в ЗМІ.
До числа обраних увійшло понад 8 тисяч підприємств, з повним переліком вже можна ознайомитися на сайті ДПС.
Найцікавіша тенденція, яку вдалося виявити під час формування переліку, – значна присутність малих та середніх підприємств.
До «Території високого рівня довіри» можна потрапити не за обсягом сплачених податків, а за коефіцієнтом, який має бути вищим за середній по галузі.
Є в Переліку і лідери за кількістю представників - аж 35 компаній корпорації «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Другим за присутністю у списку є Агропромисловий холдинг «Астарта» Віктора Іванчика - 25 компаній.
Однак, основна частина списку - це середні компанії, наприклад ТОВ «Промімпекс Полтава», (виробництво гумових виробів), ПП «Теплицьспецсервіс» (виробництво машин і устаткування загального призначення) або ТЗОВ «Зелена нива» (вирощування зернових культур).
І навіть ФОП-и (більше 150).
Закликаю бізнес та податкову спільно працювати над розширенням списку. Перелік компаній переглядається щокварталу.
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