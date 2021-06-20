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    Перерахунок пенсій в Україні: в Мінсоцполітики зробили роз'яснення щодо дати

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    Мільйону українців перерахують пенсії і доплатять ще за два місяці - Перерахунок пенсій в Україні: в Мінсоцполітики зробили роз'яснення щодо дати
    Мільйону українців перерахують пенсії і доплатять ще за два місяці
    Фото з відкритих джерел

    Радник міністра назвав «мінімально можливу дату» для індексації пенсій

    Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» розповів, чому індексація пенсій в Україні зазвичай відбувається 1 березня.

    «З 1 березня – це мінімально можлива дата, тому що в лютому відомі вже дані про середню зарплату і є інформація про інфляцію. Відповідно, ці показники визначаються для проведення індексації пенсій. Звичайно, пенсіонери зацікавлені в тому, щоб якомога раніше була проведена ця індексація», - сказав Шамбір.

    Водночас він вважає, що пенсії в Україні маленькі, і має бути все розроблено для того, щоб вони індексувалися, підвищувалися і не втрачали своєї купівельної спроможності.

    «Це сама суть індексації. З іншого боку, навіть при плануванні бюджету, якщо визначена чітка дата, то планувати бюджет набагато краще. якщо дата не визначена, є спокуса перенести її на якомога пізніший термін, так як грошей завжди не вистачає», – зазначив радник міністра.

    Нагадаємо,з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

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    Теги: пенсіонери бюджет Пенсійний фонд радник
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    Перерахунок пенсій в Україні: в Мінсоцполітики зробили роз'яснення щодо дати