Перерахунок пенсій в Україні: в Мінсоцполітики зробили роз'яснення щодо дати

Мільйону українців перерахують пенсії і доплатять ще за два місяці

Радник міністра назвав «мінімально можливу дату» для індексації пенсій

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» розповів, чому індексація пенсій в Україні зазвичай відбувається 1 березня.

«З 1 березня – це мінімально можлива дата, тому що в лютому відомі вже дані про середню зарплату і є інформація про інфляцію. Відповідно, ці показники визначаються для проведення індексації пенсій. Звичайно, пенсіонери зацікавлені в тому, щоб якомога раніше була проведена ця індексація», - сказав Шамбір.

Водночас він вважає, що пенсії в Україні маленькі, і має бути все розроблено для того, щоб вони індексувалися, підвищувалися і не втрачали своєї купівельної спроможності.

«Це сама суть індексації. З іншого боку, навіть при плануванні бюджету, якщо визначена чітка дата, то планувати бюджет набагато краще. якщо дата не визначена, є спокуса перенести її на якомога пізніший термін, так як грошей завжди не вистачає», – зазначив радник міністра.

Нагадаємо,з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.