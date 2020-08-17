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    Думки вголос

    Карантин у Франції з перших вуст

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Карантин у Франції з перших вуст

    Рано нам ще до Європи

    Мовою оригіналу

    Наверняка.
    Вам будет интересно услышать впечатление о карантине во Франции из первых уст.

    Больше всего болят уши.
    Точнее за ушами.

    Представляете.
    Мы так сильно соблюдаем в Украине карантин, что я натёр себе резинками за ушами только здесь.

    Здесь повсюду стоят бесплатные антисептики и платные автоматы по продаже обычных масок.

    Цена 1 маски из автомата - 1€.
    Цена пачки из 50 масок в аптеке - 15€.

    Да-да, тех самых, что до карантина стоили у нас 2 грн/шт.

    В гостинице.
    На входе обязательное измерение температуры, для всех - нахождение внутри только в маске. В холлах везде работают кварцевые облучатели, а номера проходят ежедневную дезинфекцию.

    На улице.
    Если идёшь в потоке, то 50/50 - в масках на лице или маски в руках.

    Но во всех без исключения местах замедления: остановки, площади, парки, входы/выходы - все тут же надевают маски.

    Кафе и рестораны.
    В большинстве, между столами стеклянные перегородки во весь рост. Все столы раздвинуты, а официанты естественно в масках закрывающих рот и нос.

    Убер.
    Посадка исключительно сзади, водитель всю дорогу в маске, а за водителем на всю длину и высоту салона прозрачная защита из акрила.

    Никто никому не делает замечания.
    Просто ношение маски в общественных местах уже доведено у людей до автоматизма.

    Вроде, за столько месяцев карантина всё это и так уже ясно. Да и маской с антисептиком никого не удивить.

    Но.
    Чтобы просто было понятно насколько тут люди четко выполняют карантинный режим в публичных местах, я сделал сегодня фото около бассейна.

    Это тренер по плаванию стоя в бассейне ведёт тренировку с детьми.

    И вот.
    Хожу я здесь, смотрю на всё это и думаю.

    Наверное, рано нам ещё в Европу.

    Как же так?!
    Нас 40 миллионов и никто ничего не соблюдает, а у них 66 и все всё четко соблюдают.

    Это не вопрос.
    Надо носить маску или нет.

    Это вопрос нашего абсолютного не желания и не готовности соблюдать простейшие правила и нормы.

    Хотите в Европу.
    Учитесь жить по законам и соблюдать правила общежития.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    здоров'я Франція Україна карантин коронавірус
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