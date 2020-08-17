Карантин у Франції з перших вуст
Рано нам ще до Європи
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Наверняка.
Вам будет интересно услышать впечатление о карантине во Франции из первых уст.
Больше всего болят уши.
Точнее за ушами.
Представляете.
Мы так сильно соблюдаем в Украине карантин, что я натёр себе резинками за ушами только здесь.
Здесь повсюду стоят бесплатные антисептики и платные автоматы по продаже обычных масок.
Цена 1 маски из автомата - 1€.
Цена пачки из 50 масок в аптеке - 15€.
Да-да, тех самых, что до карантина стоили у нас 2 грн/шт.
В гостинице.
На входе обязательное измерение температуры, для всех - нахождение внутри только в маске. В холлах везде работают кварцевые облучатели, а номера проходят ежедневную дезинфекцию.
На улице.
Если идёшь в потоке, то 50/50 - в масках на лице или маски в руках.
Но во всех без исключения местах замедления: остановки, площади, парки, входы/выходы - все тут же надевают маски.
Кафе и рестораны.
В большинстве, между столами стеклянные перегородки во весь рост. Все столы раздвинуты, а официанты естественно в масках закрывающих рот и нос.
Убер.
Посадка исключительно сзади, водитель всю дорогу в маске, а за водителем на всю длину и высоту салона прозрачная защита из акрила.
Никто никому не делает замечания.
Просто ношение маски в общественных местах уже доведено у людей до автоматизма.
Вроде, за столько месяцев карантина всё это и так уже ясно. Да и маской с антисептиком никого не удивить.
Но.
Чтобы просто было понятно насколько тут люди четко выполняют карантинный режим в публичных местах, я сделал сегодня фото около бассейна.
Это тренер по плаванию стоя в бассейне ведёт тренировку с детьми.
И вот.
Хожу я здесь, смотрю на всё это и думаю.
Наверное, рано нам ещё в Европу.
Как же так?!
Нас 40 миллионов и никто ничего не соблюдает, а у них 66 и все всё четко соблюдают.
Это не вопрос.
Надо носить маску или нет.
Это вопрос нашего абсолютного не желания и не готовности соблюдать простейшие правила и нормы.
Хотите в Европу.
Учитесь жить по законам и соблюдать правила общежития.