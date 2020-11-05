Кілька питань до влади про коронавірус та локдаун
Локдауна і контролю за тими, хто лікується вдома немає, але влада збирається ввести локдаун для бізнесу
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Про Локдаун.
Я хочу тихо спросить.
Как государство осуществляет контроль за теми кто попадает в ежедневную статистику заражений?
Как контролирует их самоизоляцию и их передвижения?!
В наши магазины по всей стране ежедневно приходят десятки людей, которые не скрывают, что у них позитивный тест.
Они ходят по улицам, ездят в транспорте, заходят в магазины и появляются в общественных местах.
Они кашляют, чихают, здороваются, берутся за ручки, передают из рук в руки деньги и контактируют с кучей окружающих их людей.
Может для начала вы сделаете хоть какой-то контролируемый локдаун для тех кто уже болеет?!
Где логика?!
Вы не в состоянии закрыть Дома и отследить тех кто уже с коронавирусом, но вы заставляете ставить ДІЮ тем кто просто прилетает из красных зон?!
Где логика?!
Локдауна и контроля за теми кто лечится на дому нет, а локдаун для бизнеса собираются ввести?
Бесят не новые идеи власти.
Бесит, что ни одно прошлое принятое ими решение они не в состоянии логически обьяснить и уже тем более воплотить в жизнь.
Парад маразма продолжается.
Джерело: блог Олексія Давиденка