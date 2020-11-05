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    Думки вголос

    Кілька питань до влади про коронавірус та локдаун

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Кілька питань до влади про коронавірус та локдаун

    Локдауна і контролю за тими, хто лікується вдома немає, але влада збирається ввести локдаун для бізнесу

    Мовою оригіналу

    Про Локдаун.

    Я хочу тихо спросить.

    Как государство осуществляет контроль за теми кто попадает в ежедневную статистику заражений?

    Как контролирует их самоизоляцию и их передвижения?!

    В наши магазины по всей стране ежедневно приходят десятки людей, которые не скрывают, что у них позитивный тест.

    Они ходят по улицам, ездят в транспорте, заходят в магазины и появляются в общественных местах.

    Они кашляют, чихают, здороваются, берутся за ручки, передают из рук в руки деньги и контактируют с кучей окружающих их людей.

    Может для начала вы сделаете хоть какой-то контролируемый локдаун для тех кто уже болеет?!

    Где логика?!

    Вы не в состоянии закрыть Дома и отследить тех кто уже с коронавирусом, но вы заставляете ставить ДІЮ тем кто просто прилетает из красных зон?!

    Где логика?!

    Локдауна и контроля за теми кто лечится на дому нет, а локдаун для бизнеса собираются ввести?

    Бесят не новые идеи власти.

    Бесит, что ни одно прошлое принятое ими решение они не в состоянии логически обьяснить и уже тем более воплотить в жизнь.

    Парад маразма продолжается.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    коронавірус
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