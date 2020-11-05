У світі за добу від Covid-19 померла найбільша кількість людей з початку пандемії

Найбільше летальних випадків від коронавірусу зафіксовано у США - 1201 осіб за добу померли

Кількість випадків зараження Covid-19 у світі перевищила 48 мільйонів

За минулу добу 4 листопада в світі від ускладнень коронавірусної хвороби померла рекордна кількість людей - 9067, найбільше в США (1 201 осіб). Такі дані наводить статистичний портал Worldometer.

Попередній антирекорд був зафіксований 1 жовтня, коли жертвами інфекції нового типу став 8831 житель планети.

Також за попередню добу виявили 570 934 нових випадки інфікування - кількість, близьку до антирекорду (573 000 заражень Covid-19 діагностували 29 жовтня).

Станом на ранок 5 листопада в світі підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.

Коронавірус в Україні

Всього 430467

Хворіють 237761

Одужали 184782

Померли 7924

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В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.