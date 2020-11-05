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    У світі за добу від Covid-19 померла найбільша кількість людей з початку пандемії

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    Найбільше летальних випадків від коронавірусу зафіксовано у США -&nbsp;1201 осіб за добу померли&nbsp; - У світі за добу від Covid-19 померла найбільша кількість людей з початку пандемії
    Найбільше летальних випадків від коронавірусу зафіксовано у США - 1201 осіб за добу померли 

    Кількість випадків зараження Covid-19 у світі перевищила 48 мільйонів

    За минулу добу 4 листопада в світі від ускладнень коронавірусної хвороби померла рекордна кількість людей - 9067, найбільше в США (1 201 осіб). Такі дані наводить статистичний портал Worldometer.

    Попередній антирекорд був зафіксований 1 жовтня, коли жертвами інфекції нового типу став 8831 житель планети.

    Також за попередню добу виявили 570 934 нових випадки інфікування - кількість, близьку до антирекорду (573 000 заражень Covid-19 діагностували 29 жовтня).

    Станом на ранок 5 листопада в світі підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

    Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      430467
    • Хворіють
      237761
    • Одужали
      184782
    • Померли
      7924

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей. 

      Читайте також: Село сам на сам з коронавірусом: «мобільні бригади» – лише в уяві міністра Степанова 

     

    США смерть хвороби вірус коронавірус
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